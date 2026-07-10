Humor no falta: proponen retirar a Franco y hacer un monumento a Nueva Línea

El monumento a Franco de la capital tinerfeña, que tendría los meses contados, como ha advertido el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, se ha convertido en carne de meme.
En las redes circulan propuestas de todo tipo, desde el ingenio y humor, para reemplazar la polémica escultura. Theculturalmag plantea rendir homenaje a las jóvenes vocalistas (ya ex) de la popular orquesta arafera Nueva Línea o trasladar el Muñeco de Nieve de El Sobradillo a la avenida de Anaga.
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