Multa de hasta 10.000 euros si no se retira el monumento a Franco

El Ayuntamiento de Santa Cruz podría enfrentarse a multas de hasta 10.000 euros por incumplimiento de la resolución dictada por el Ministerio de Memoria Democrática, en la cual se ordena la retirada del espacio público, en un plazo de seis meses, del conocido popularmente como monumento a Franco de la capital, tras ser incluido en el catálogo estatal de vestigios franquistas.
La ley de Memoria Democrática califica como infracción grave, castigada con sanciones de entre 2.001 y 10.000 euros, “el incumplimiento de la resolución por la que se acuerde la retirada de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática” y, como infracción muy grave, con multas de entre 10.001 y 150.000 euros, “la falta de adopción de las medidas necesarias” para impedir actos de exaltación de la Guerra Civil, la dictadura o sus dirigentes”.
Asimismo, según la normativa, si el Consistorio se niega a acatar la resolución, “el Gobierno central o autonómico correspondiente puede actuar de forma subsidiaria, retirando el símbolo y cargando el coste económico de la operación al propio ayuntamiento”. Además, añade, “el alcalde o concejal que se niegue a cumplir los requerimientos legales puede enfrentarse a denuncias por prevaricación administrativa”.
El Ayuntamiento capitalino aún no ha recibido amonestación al respecto por parte del Estado, pues el plazo dado por el Gobierno de España empezará a contar cuando el Ejecutivo canario finalice el expediente para la no declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de la obra de Juan de Ávalos, ubicada en la avenida de Anaga. No obstante, fuentes consultadas confirmaron ayer que los tiempos fijados en dicha resolución “podrían cambiar”, pues los servicios jurídicos municipales estudian la posibilidad de recurrir la orden del Ministerio.
Mientras, la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, afirmó en comisión parlamentaria que el Gobierno regional ya ha determinado, a través de la Comisión de Patrimonio Cultural, que la escultura de Ávalos “no es BIC” y, por tanto, el Ejecutivo “no tiene nada más que decir”, correspondiendo ahora actuar a cada administración en el ámbito de sus competencias.
Piden fundir la obra
Por su parte, la polémica entorno al monumento sigue sumando voces. El portavoz de Drago Canarias, Alberto Rodríguez, ha abogado por “fundir” la escultura de Ávalos y transformar el espacio en la que se ubica en un parque infantil construido con el bronce colado y el hierro de la propia obra.
El concejal por La Laguna de la formación verde señaló en el programa La Retranca de Televisión Canaria que “con el peso que tiene y lo grande que es un monumento en gloria a un dictador, se pueden sacar estos recursos que, unidos a las carencias de suelo que tenemos y por el sitio donde está en Santa Cruz, se podría ubicar un parque infantil o incluso construir viviendas, lo que permita el Plan General. Hay que quitar eso de ahí, porque es evidente que hace muchísimo tiempo que está sobrando y no veo una posibilidad de resignificación”, alegó.