Muere Kaylee Hottle, la joven actriz de ‘Godzilla vs. Kong’, en un trágico accidente de tráfico

La actriz Kaylee Hottle, conocida por interpretar a Jia en Godzilla vs. Kong y Godzilla x Kong: El nuevo imperio, ha fallecido tras sufrir un accidente de tráfico en el estado de Maryland, en Estados Unidos. La joven viajaba como pasajera en el vehículo siniestrado.
Su padre, Joshua Hottle, confirmó la muerte a través de un vídeo difundido en Facebook. El mensaje fue transmitido en lengua de signos americana (ASL), ya que Kaylee y sus padres forman parte de la comunidad sorda.
“Estoy cogiendo un vuelo que nunca habría querido coger”, escribió el padre junto a la emisión, en la que explicó que debía desplazarse desde Texas hasta Maryland tras recibir la noticia.
Cómo ocurrió el accidente de Kaylee Hottle
El accidente se produjo durante la madrugada de este martes, 21 de julio, en el condado de Frederick. Según la información atribuida a la Oficina del Sheriff, Kaylee Hottle viajaba en un Honda Accord de 1995 que se salió de la carretera y terminó impactando contra una cuneta o una estructura situada junto a la vía.
Los servicios de emergencia recibieron el aviso alrededor de las 2.52 horas. La actriz fue trasladada a un centro hospitalario especializado en traumatología, donde se confirmó posteriormente su fallecimiento.
En el vehículo viajaban otras dos personas. El conductor, de 19 años, sufrió lesiones que no ponían en peligro su vida, mientras que el otro pasajero rechazó recibir asistencia médica en el lugar.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las causas exactas del siniestro. Las primeras informaciones apuntan a que la velocidad podría haber influido, aunque esta circunstancia todavía debe ser confirmada oficialmente cuando concluya la investigación.
La Escuela para Sordos de Texas despide a la actriz
La Escuela para Sordos de Texas, donde Kaylee Hottle cursaba sus estudios, también publicó un mensaje de condolencias tras conocer la noticia.
“Es con profunda tristeza que compartimos la desgarradora noticia” del fallecimiento de una de sus alumnas, señaló el centro educativo, que trasladó su apoyo a la familia, los amigos y los compañeros de clase de la actriz.
Kaylee pertenecía a una familia vinculada durante varias generaciones a la comunidad sorda. Su lengua principal era la lengua de signos americana, que también desempeñó un papel central en el personaje que la hizo conocida internacionalmente.
Su papel como Jia en Godzilla vs. Kong
Kaylee Hottle debutó en el cine en 2021 con Godzilla vs. Kong. Interpretó a Jia, una niña sorda que mantenía una relación especial con Kong y podía comunicarse con él mediante lengua de signos.
Su trabajo tuvo especial relevancia por incorporar a una actriz sorda para representar a un personaje con la misma condición. Durante el rodaje, intérpretes como Rebecca Hall y Alexander Skarsgård aprendieron nociones de ASL para comunicarse con ella tanto dentro como fuera de las escenas.
La actriz volvió a interpretar a Jia en Godzilla x Kong: El nuevo imperio, estrenada en 2024. Su actuación le valió una nominación a los Premios Saturn en la categoría de mejor interpretación de un actor joven.
Antes de incorporarse al universo cinematográfico de Godzilla y Kong, Hottle había participado en campañas publicitarias y proyectos audiovisuales relacionados con la comunidad sorda. También apareció en un episodio de la serie Magnum P.I..