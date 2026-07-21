Muere la niña de 12 años desaparecida en una playa de Gran Canaria

Una menor de unos 12 años ha fallecido este martes tras ser localizada en el mar durante un dispositivo de búsqueda desplegado en la playa de La Laja, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta a las 13.36 horas, en la que se informaba de que dos menores se encontraban en apuros en el agua.
Los socorristas del servicio de salvamento en playas, gestionado por Cruz Roja, lograron rescatar a un menor de 11 años. El afectado fue atendido inicialmente por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) por un problema de salud de carácter leve.
Posteriormente, fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias.
Mientras tanto, los servicios de emergencia iniciaron un amplio operativo para buscar por tierra, mar y aire a la segunda menor, que permanecía desaparecida.
Durante las labores de rastreo, los equipos localizaron en el agua el cuerpo de la menor, de unos 12 años. Una embarcación de la Guardia Civil se encargó de trasladarlo hasta el muelle de San Cristóbal.
En el operativo participaron una ambulancia medicalizada, otra de soporte vital básico y un vehículo de intervención rápida del SUC, además de un helicóptero de rescate y una unidad terrestre del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES).
También intervinieron Cruz Roja, Salvamento Marítimo, Guardia Civil, el Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate de Las Palmas de Gran Canaria, Policía Nacional y Policía Local.
La Policía Nacional se hizo cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del suceso.