Nayara y Lucía, las jóvenes de La Laguna que recorrerán las 187 líneas de Titsa en un año

Dos estudiantes de La Laguna se han propuesto el reto de recorrer las 187 líneas de Titsa en un año. Nayara y Lucía, apasionadas del transporte público, están viajando por cada rincón de Tenerife en guagua y compartiendo su experiencia en redes sociales para mostrar cómo conectar con los pueblos de la Isla.
Las jóvenes han creado el proyecto “Guagüeando por Tenerife”, presente en Instagram, TikTok y YouTube. En estas plataformas documentan sus trayectos, ofrecen detalles prácticos sobre conexiones, horarios, frecuencias y recorridos, y recomiendan actividades o lugares de interés en cada parada.
@guagueando.por.tnf ¿Lo conseguiremos? En tiktok y en instagram este jueves la primera línea y en youtube muy pronto el primer día del reto al completo. Síguenos en todas las plataformas para no perderte nada. #bus #guagua #reto #tenerife #locuras ♬ audio originale – Guagüeando por Tenerife
Éxito viral en redes sociales
El proyecto comenzó a principios de julio y las estudiantes ya han completado casi una veintena de itinerarios, según ha informado este jueves el Cabildo de Tenerife en un comunicado. A pesar de llevar menos de un mes activo, el perfil ha logrado un impacto notable: alguno de sus vídeos en TikTok ya supera las 90.000 reproducciones.
Las creadoras aprovecharán las vacaciones de verano para avanzar en su ruta antes de retomar las aulas universitarias en septiembre, cuando comenzarán sus estudios de Matemáticas y Magisterio de Primaria, respectivamente.
@guagueando.por.tnf Hoy damos la vuelta a la isla en guagua. Sabías que era esto posible? No olvides pasarte por youtube para ver los horarios, paradas y demás… #reto #guaguas #canarias🇮🇨 #titsa #tenerife ♬ son original – Guagüeando por Tenerife
Invitación oficial del Cabildo
Como reconocimiento a su labor de divulgación del transporte interurbano, la corporación insular ha invitado a las dos jóvenes a participar el próximo lunes, 27 de julio, en el viaje inaugural de las nuevas guaguas de dos pisos de Titsa. Estos nuevos vehículos se incorporarán para reforzar las líneas 108 (Santa Cruz de Tenerife-Icod de los Vinos) y 100 (Santa Cruz de Tenerife-Puerto de la Cruz).