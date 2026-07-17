Quiénes son Neal Viereck y Grant-Leon Ranos, los 2 nuevos fichajes internacionales del CD Tenerife  

El CD Tenerife ha sacudido el mercado de fichajes este viernes con el anuncio oficial de dos incorporaciones internacionales para la temporada 2026/27. El club blanquiazul ha cerrado de una tacada la cesión del central neerlandés Neal Viereck y el traspaso en propiedad del delantero armenio Grant-Leon Ranos, convirtiéndose en la sexta y séptima incorporación del proyecto deportivo que dirige Álvaro Cervera.
Neal Viereck: envergadura y juego aéreo para la zaga de Álvaro Cervera
El primer movimiento oficializado por la entidad isleña ha sido el de Neal Viereck (2004), defensa central procedente del FC Utrecht. El zaguero de Países Bajos llega a la Isla en calidad de cedido hasta el 30 de junio de 2027, reservándose el club tinerfeño una opción de compra al término del curso. Con su llegada, el técnico blanquiazul da por cerrada la nómina de centrales, donde ya figuran Anthony Landázuri, José León y Jorge Moreno.
Viereck, formado en la cantera del AFC Ajax y el SV Diemen, llega avalado por su notable rendimiento en la Keuken Kampioen Divisie (Segunda División de Países Bajos) con el filial del Utrecht. La pasada campaña disputó 35 partidos oficiales, acumuló más de 2.300 minutos, anotó cuatro goles y dio una asistencia. Con sus 1,95 metros de altura, el club lo define como un perfil dominante en el juego aéreo, contundente y veloz al corte, cualidades idóneas para el esquema defensivo de Cervera. Su rendimiento le sirvió para entrar en dinámica de la primera plantilla en la Eredivisie.
Grant-Leon Ranos: pólvora con pasado en el Bayern para el ataque
Apenas unas horas después, el representativo canario confirmó su séptimo fichaje: el delantero Grant-Leon Ranos (2003). El futbolista, nacido en Alemania pero internacional absoluto con la selección de Armenia, llega traspasado desde el Borussia Mönchengladbach y firma un contrato por las próximas dos temporadas, con opción a una tercera.
La trayectoria de Ranos destaca por su paso por el Bayern de Múnich, en cuyo filial explotó en la campaña 22/23 firmando 20 goles y 13 asistencias en 36 partidos oficiales. Ese rendimiento hizo que el Mönchengladbach desembolsara un millón de euros por sus servicios, dándole la oportunidad de debutar en la Bundesliga con 20 años. El atacante acumula ya 19 partidos en la máxima categoría alemana y experiencias en la 2. Bundesliga con el FC Kaiserslautern y el Eintracht Braunschweig.
A nivel internacional, Ranos es una de las piezas angulares de Armenia, combinado con el que ha disputado 26 encuentros oficiales y ha marcado cinco goles. La dirección deportiva blanquiazul destaca su versatilidad, potencia para atacar los espacios y capacidad técnica tanto para asociarse como para definir en el área.