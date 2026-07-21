Nico Paz, el español que jugó la final del Mundial con Argentina, sigue los pasos de Messi con su último mensaje en redes sociales

Nico Paz, nacido en Santa Cruz de Tenerife e internacional con Argentina, ha roto su silencio después de perder ante España la final del Mundial 2026. El centrocampista siguió los pasos de Lionel Messi al felicitar públicamente a la selección española y prometió trabajar para devolver la Copa del Mundo a la Albiceleste.
Argentina cayó por 1-0 ante España en la final disputada el domingo 19 de julio en Nueva Jersey. Ferran Torres marcó en la prórroga el gol que entregó a la Roja su segundo título mundial y frustró la defensa del campeonato conquistado por los argentinos en 2022.
Tras varios días de silencio, Nico Paz publicó un mensaje en sus redes sociales para mostrar su orgullo por haber vestido la camiseta argentina. El futbolista de 21 años agradeció también el apoyo recibido y lanzó una promesa dirigida a los aficionados.
“Hoy más que nunca, orgulloso de representar a este país, a esta selección, y de formar parte de un grupo de personas increíbles que mueren por estos colores y dejan corazón y alma en todo momento. Solo les puedo decir gracias”, escribió el jugador.
La promesa de Nico Paz después de perder el Mundial
El mensaje de Nico Paz tras la final del Mundial no se limitó a valorar el recorrido de Argentina. El futbolista nacido en Tenerife aseguró que dedicará todos sus esfuerzos a recuperar el título en el futuro.
“Prometo dar absolutamente todo de mí para traer esta copa de vuelta a Argentina”, afirmó. El centrocampista cerró su publicación con una felicitación a la selección campeona: “Felicidades a España y a todos los españoles. Aguante Argentina siempre en las buenas y en las malas”.
El gesto guarda similitudes con el mensaje compartido previamente por Lionel Messi. El capitán argentino reconoció el dolor provocado por la derrota, destacó el mérito de haber alcanzado dos finales mundialistas consecutivas y felicitó igualmente a España por el campeonato.
“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida”, admitió Messi. El delantero también agradeció el respaldo de los seguidores argentinos y puso en valor la capacidad del equipo para volver a situarse entre los mejores del mundo.
Tanto el capitán como Nico Paz evitaron buscar excusas después de la derrota y reconocieron públicamente la victoria española.
Nació en Tenerife, pero decidió jugar con Argentina
Nicolás Paz Martínez nació el 8 de septiembre de 2004 en Santa Cruz de Tenerife. Es hijo del exfutbolista argentino Pablo Paz, internacional con la Albiceleste y uno de los jugadores más recordados de la historia reciente del CD Tenerife.
Su madre es española y el futbolista podía representar internacionalmente tanto a España como a Argentina. Finalmente, eligió seguir el camino de su padre y defender a la selección sudamericana.
Sus primeros pasos en el fútbol se produjeron en la Isla. Pasó por el Atlético San Juan, en el barrio santacrucero de María Jiménez, y por las categorías inferiores del CD Tenerife antes de incorporarse a la cantera del Real Madrid.
En el club blanco avanzó hasta el Castilla y llegó a debutar con el primer equipo. Una de sus actuaciones más recordadas fue su gol frente al Nápoles en la Liga de Campeones, antes de marcharse al Como 1907 para buscar mayor continuidad.
De Tenerife a compartir vestuario con Messi
Su rendimiento en Italia, bajo la dirección de Cesc Fàbregas, le abrió definitivamente las puertas de la selección argentina. Nico Paz debutó con el combinado absoluto el 15 de octubre de 2024, durante una victoria por 6-0 frente a Bolivia, y dio una asistencia a Messi.
Desde entonces, el centrocampista se ha incorporado a una generación llamada a asumir más responsabilidades después del Mundial 2026. Su presencia en la final ante España adquirió un significado especial: nació y comenzó a jugar en territorio español, pero disputó el título con Argentina.
El futbolista ha explicado que se siente unido a los dos países, aunque considera que la forma argentina de vivir el fútbol y la trayectoria internacional de su padre fueron decisivas en su elección.
Ahora, después de quedarse a un paso del título, Nico Paz afronta el futuro con una promesa clara. El tinerfeño quiere convertirse en una pieza importante de la próxima etapa de la Albiceleste y ayudar a que Argentina vuelva a levantar la Copa del Mundo.