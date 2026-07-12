Casi la mitad de los niños entre 6 y 9 años de Canarias, con obesidad o sobrepeso, la mayor tasa del país

El aumento de la obesidad y del sobrepeso infantil es una de las grandes preocupaciones sanitarias en Canarias. La obesidad es una pandemia silenciosa a la que no hay que restar gravedad y se observa con preocupación cómo las nuevas generaciones son más propensas a sufrirla. Las tasas en las islas son de las más altas de todo el país.
Numerosos estudios muestran una fuerte evidencia del efecto negativo que ha tenido la pandemia de la Covid en la actividad física de niños, niñas y adolescentes: se ha producido una preocupante disminución y un aumento del sedentarismo y del uso de las pantallas en este grupo poblacional, más marcado cuanto mayor es la edad y cuanto menor es el nivel socioeconómico de las familias.
En Canarias, la prevalencia de exceso de peso (obesidad + sobrepeso) en los menores de entre 6 y 9 años alcanza el 45,8%, un 2,8% más que antes de la pandemia. La de sobrepeso infantil en las Islas alcanza el 25% y la obesidad afecta a entre el 19,5 y el 20%. La obesidad severa en niños llegó al 8,5% y en niñas del 4,4%.
Las principales causas del sobrepeso y la obesidad infantil son hábitos de vida cada vez más sedentarios (debido a que los niños pasan demasiado tiempo frente a los móviles, consolas y ordenadores y el ocio pasivo ha sustituido a los juegos y deportes activos); factores socioeconómicos, que sobre todo inciden sobre la alimentación ya que a menores ingresos tienen más dificultades para comprar frutas, verduras, pescado y alimentos saludables, y se consumen más productos ultraprocesados, bebidas azucaradas y bollería, muy calóricos y poco saludables; alteraciones o la falta de sueño: el menor número de horas de descanso infantil se asocia con un mayor riesgo de desarrollar trastornos metabólicos (obesidad, diabetes, colesterol, hipertensión), o el incremento del estrés y los problemas de salud emocional.
Las administraciones canarias cuentan con programas activos para prevenir y frenar este grave problema. Entre ellas están el Plan de Prevención de la Obesidad Infantil de Canarias (Poican) dirigida a menores de 12 años y que coordina de forma integral a profesionales sanitarios y educativos, buscando transformar los entornos escolares y comunitarios en espacios más saludables. También está en marcha el Programa PIPO de Intervención para la Prevención de la Obesidad Infantil, herramienta que utilizan los pediatras desde los primeros años de vida del menor para incidir en menús saludables y nutricionales.
Por otro lado, Ecocomedores es una iniciativa destacada y referente en toda España al inspirar el Real Decreto de Comedores Escolares, y ganador del Premio Estrategia NAOS, introduce productos ecológicos, locales, frescos y de temporada directamente en los comedores escolares para mejorar la calidad de la alimentación de nuestros menores. También en el entorno escolar se desarrollan iniciativas como Alimentos a la palestra y actividad física (ALIPA), dirigido al alumnado de Primaria y sus familias. Mientras que el Proyecto Muévete es una estrategia orientada a fomentar la actividad física inclusiva y adaptada dentro del entorno escolar, combatiendo el sedentarismo diario. También los docentes tienen iniciativas de formación y sensibilización como Descubre la salud en tu plato, para fomentar hábitos alimentarios saludables y sostenibles entre su alumnado.
Riesgos para la salud
El exceso de grasa puede causar problemas graves de salud tanto en el presente como en el futuro. La obesidad aumenta el riesgo de múltiples enfermedades crónicas, como son las enfermedades cardiovasculares (hipertensión arterial, infarto y accidente cerebrovascular), la diabetes tipo 2, dislipidemia, algunos tipos de cáncer, problemas osteoarticulares, trastornos respiratorios, problemas psicológicos. Además, se asocia con mayor mortalidad prematura y reducción de la calidad y esperanza de vida.
La OMS alertó sobre su considerable aumento entre los menores y adolescentes en los últimos 35 años, periodo en el que el aumentado del 8% al 20% el sobrepeso y la obesidad infantil. Aboga por la prevención, el diagnóstico precoz, el abordaje de las causas que lo originan, y protocolos ágiles de atención. Pide prestar atención al sobrepeso, como etapa previa.