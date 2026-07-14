NC-BC exige responsabilidades ante las denuncias por el uso de “derivados del cloro” para tratar los vertidos en Playa Jardín

El vicepresidente de los órganos nacionales y portavoz de Nueva Canarias – Bloque Canarista (NC-BC) en Tenerife, Valentín Correa, ha mostrado su profunda preocupación tras conocerse la denuncia pública realizada por la Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales (Aeccm) que reclama explicaciones sobre el uso de compuestos químicos organoclorados o subproductos de la cloración para el tratamiento de las aguas de baño en Canarias, una situación que vuelve a evidenciar la gravedad de la crisis de los vertidos que afecta a Playa Jardín y al litoral del Puerto de la Cruz.
Entre esas sustancias que denuncian su uso están los trihalometanos y otros compuestos derivados del cloro, sustancias potencialmente cancerígenas y altamente tóxicas que no solo representan un riesgo para la salud pública de los bañistas a largo plazo, sino que, además, provocan un grave impacto ecológico.
Desde Nueva Canarias – Bloque Canarista (NC-BC) exigen a la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, que evalúa el estado de las zonas de baño mediante controles para detectar bacterias y otros microorganismos, que se depuren responsabilidades, recordando que esta situación no es un episodio aislado ni reciente, sino el resultado de décadas de abandono, falta de planificación e insuficiencia de inversiones en las infraestructuras de saneamiento y depuración, una realidad que la formación canarista ha venido denunciando de manera reiterada tanto en las instituciones como públicamente, reclamando soluciones estructurales y definitivas.
Valentín Correa afirma que “es inaceptable que, después de tantos años, se siga actuando con medidas provisionales mientras no se resuelve el origen del problema. Canarias no puede permitirse seguir improvisando cuando están en juego la salud de las personas, la protección de nuestro litoral y el futuro de uno de los municipios turísticos más importantes del Archipiélago”.
El dirigente canarista considera especialmente preocupante que ahora se cuestionen públicamente los métodos utilizados para el tratamiento de estas aguas y reclama la máxima transparencia, exigiendo que cualquier actuación esté respaldada por criterios científicos, técnicos y sanitarios, garantizando en todo momento la protección de la salud pública y del ecosistema marino.
Asimismo, Nueva Canarias – Bloque Canarista (NC-BC) exige que el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, ambas administraciones gobernadas por Coalición Canaria y el Partido Popular, asuman de una vez por todas sus responsabilidades políticas y de gestión, abandonando la política de la improvisación y ejecutando las inversiones necesarias para poner fin a una crisis que se arrastra desde hace demasiados años.
Desde NC-BC recuerdan que esta crisis no solo supone una grave amenaza para el medio ambiente y la salud pública, sino que también está perjudicando seriamente a Puerto de la Cruz, uno de los grandes referentes del turismo en Canarias y auténtico motor económico del norte de Tenerife. La degradación continuada de su litoral deteriora la imagen del municipio y de la isla, compromete la confianza de residentes y visitantes y repercute directamente sobre el turismo, el comercio, la hostelería y el empleo de cientos de familias.
La formación canarista insiste en que la protección del medio ambiente debe situarse siempre en el centro de las políticas públicas, porque constituye una garantía para la salud de la ciudadanía y un elemento esencial para la sostenibilidad económica de Tenerife. “No podemos normalizar que uno de nuestros principales destinos turísticos continúe siendo noticia por los vertidos y la contaminación de sus aguas. Lo excepcional se ha convertido en habitual por la falta de liderazgo y de gestión de quienes tienen la responsabilidad de resolver este problema”, señalan desde la organización.
Nueva Canarias – Bloque Canarista (NC-BC) recuerda que ha venido alertando durante años sobre la necesidad de priorizar las inversiones en saneamiento, depuración y regeneración del litoral, impulsando iniciativas y reclamando una planificación seria, financiación suficiente y una mayor coordinación entre las administraciones competentes para evitar que episodios como el cierre de Playa Jardín y los continuos vertidos sigan repitiéndose.
Por todo ello, la formación exige explicaciones inmediatas sobre los procedimientos que se están aplicando, la publicación de toda la información técnica y científica que avale dichas actuaciones y, sobre todo, la ejecución urgente de soluciones definitivas, porque la ciudadanía ya no puede seguir soportando una situación que se prolonga desde hace décadas.
“Puerto de la Cruz no puede seguir siendo el símbolo del fracaso de la gestión pública en materia de saneamiento. Hablamos de uno de los principales referentes turísticos de Canarias y del motor económico del norte de Tenerife. Mientras el Cabildo y el Ayuntamiento, gobernados por Coalición Canaria y el Partido Popular, continúan sin ofrecer soluciones definitivas, se sigue deteriorando nuestro litoral, nuestra economía y la confianza de la ciudadanía. Es hora de asumir responsabilidades, dejar de buscar excusas y actuar con la urgencia que esta situación exige. Defender nuestro litoral es defender la salud de las personas, proteger nuestro patrimonio natural y garantizar el futuro económico de Tenerife”, concluyó Valentín Correa.