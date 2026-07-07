La nueva EBAR de Los Alisios acaba con los vertidos al mar en el Suroeste

El Ayuntamiento de Santa Cruz y Emmasa han finalizado las obras de la nueva Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de Los Alisios, una actuación incluida en el Plan Vertido Cero, que permitirá mejorar el funcionamiento de la red de saneamiento del distrito Suroeste para seguir avanzando en la eliminación de los vertidos.
La nueva infraestructura, que ha costado 7,1 millones de euros, incrementa la capacidad de impulsión de las aguas residuales, mejora la fiabilidad del sistema y dota a la red de mayor capacidad de respuesta ante el crecimiento de la demanda asociado al aumento de población. Una actuación que se suma a las llevadas a cabo para modernizar las infraestructuras hidráulicas del municipio y garantizar un servicio más eficiente y sostenible.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó ayer que la finalización de esta obra es un nuevo paso para la mejora del ciclo integral del agua y la protección del litoral, pues “va a recoger todas las aguas residuales de Acorán, Añaza, Los Alisios y Santa María del Mar para bombearlas hasta la depuradora de Buenos Aires y conseguir el vertido cero en la ciudad”.
El regidor recordó que esta infraestructura “viene a unirse a las que ya hemos finalizado en Anaga, como las de Taganana, Igueste de San Andrés, y el propio San Andrés, y a las que uniremos las dos restantes que se están ejecutando en Acorán y Añaza. Nuestro trabajo con respecto al vertido cero está prácticamente hecho, y solo falta que el Estado cumpla con su parte y finalice la ampliación de la depuradora”.
Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, señaló que la culminación de las obras de la EBAR de Los Alisios permite “reforzar un punto estratégico de la red de saneamiento del Suroeste, reduciendo el riesgo de incidencias. Continuamos avanzando en un plan de inversiones que responde a una demanda histórica del municipio”.
El edil apuntó que con la puesta en marcha de la EBAR de Los Alisios, y a falta de concluir las de Acorán y Añaza el próximo septiembre, “hemos hecho una apuesta decidida por cumplir con el vertido cero, y para ellos se han invertido más de 14 de millones de euros. Un proyecto al que debemos añadir las obras ejecutadas para dotar de red de saneamiento barrios como Valleseco y Barrio Nuevo”.
Además de la mejora de la infraestructura hidráulica, la actuación ha permitido acondicionar el entorno, creando una nueva zona de esparcimiento para los vecinos. El espacio incorpora una pérgola que genera sombra, bancos para el descanso y un mirador, configurando un área más amable, accesible e integrada en el entorno, que contribuye a mejorar la calidad de vida en el barrio.