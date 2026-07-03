El Centro de Interpretación del Castillo de San Cristóbal, espacio gestionado por el Museo de Historia y Antropología de Tenerife (MHAT), ha enriquecido su recorrido expositivo con una importante pieza histórica. El museo, dependiente del organismo autónomo Museos de Tenerife, ha incorporado a su colección permanente un nuevo cañón histórico hallado en abril de este año durante las obras de excavación del edificio anexo al Cabildo de Tenerife.
La pieza, de grandes dimensiones, formaba parte de la antigua red de fortificaciones artilladas de Santa Cruz de Tenerife. Su integración en las galerías subterráneas se produce tras un minucioso proceso de recuperación, estabilización y estudio inicial a cargo de los equipos arqueológicos y de conservación de la institución insular.
Un vestigio clave de la defensa del Atlántico
- Valor patrimonial: “Su hallazgo en el subsuelo de la capital refuerza el conocimiento sobre la red de fortificaciones y baterías que protegieron durante siglos uno de los enclaves estratégicos más importantes del Atlántico”, ha destacado el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso.
- Patrimonio vivo: Por su parte, el consejero de Cultura, Museos y Deportes, José Carlos Acha, ha animado a los residentes y turistas a visitar este espacio para reencontrarse con “la historia latente de Santa Cruz y de Canarias”. Además, ha recordado que la artillería no solo tenía un fin militar, sino cotidiano, pues marcaba el ritmo de la ciudad al anunciar alertas o celebraciones.
Este descubrimiento añade valor científico al espacio cultural, un simbolismo que también analiza el técnico del MHAT, Jesús Duque Arimany, en un artículo de investigación titulado La voz del trueno y aquellos cañones jamás dejaron de resonar.
Junto al cañón Tigre en el Castillo de San Cristobal
El centro expositivo, ubicado justo bajo la céntrica Plaza de España de la capital tinerfeña, permite contemplar las murallas originales de la primera gran fortificación de la plaza fuerte, cuya construcción data de 1575 y que permaneció en pie hasta su demolición en 1928.
Con este nuevo cañón, el centro refuerza un discurso museístico donde ya destaca el célebre cañón Tigre, la mítica pieza de bronce que resultó decisiva en la derrota del almirante británico Horacio Nelson durante su intento de invasión en julio de 1797. El circuito expositivo repasa el cinturón defensivo que protegió la Isla, conectando los restos de San Cristóbal con los antiguos castillos de San Juan o Paso Alto.
Para quienes deseen conocer este nuevo vestigio de la historia de Canarias, el Centro de Interpretación mantiene un horario de apertura de martes a sábado, de 10:00 a 18:00 horas, contando con acceso gratuito para todos los visitantes.