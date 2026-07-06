“Se vende parcela en Tenerife a muy buen precio”: la estafa en la que han caído más de 100 personas

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres, vecinos de Granadilla de Abona, como presuntos autores de un delito continuado de estafa tras ofertar la venta ficticia de terrenos en el municipio tinerfeño. La investigación, desarrollada en el marco de la operación Banca por agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Granadilla de Abona, ha permitido identificar hasta el momento a 108 personas perjudicadas.
Según informa la Guardia Civil, los detenidos ofrecían una serie de terrenos ubicados en el término municipal de Granadilla de Abona por un precio muy inferior al de mercado. De esta forma, lograban captar la atención de posibles compradores y convencerlos para que realizaran ingresos en concepto de supuesta reserva, cantidades que, según les decían, serían descontadas posteriormente del precio final de la operación.
Los acusados justificaban la espera para formalizar la compraventa, que en ocasiones se prolongaba durante meses, alegando la necesidad de recibir determinadas autorizaciones relacionadas con las escrituras pendientes. Sin embargo, la investigación ha determinado que los supuestos terrenos o bien no existían, o sus legítimos propietarios no tenían ninguna relación ni conocimiento de la operación.
Hasta el momento, la Guardia Civil ha identificado a 108 personas afectadas por esta estafa, todas ellas con la correspondiente denuncia presentada. El perjuicio económico causado asciende a un total de 148.000 euros.
Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.
Recomendaciones para evitar estafas como esta parcela en Tenerife
A raíz de este caso, la Guardia Civil recuerda una serie de recomendaciones para prevenir este tipo de fraudes. En primer lugar, aconseja desconfiar de los “chollos” cuando el precio de un terreno esté muy por debajo de su valor real de mercado.
También recomienda exigir documentación registral, como una nota simple actualizada del Registro de la Propiedad, para comprobar quién es el verdadero titular del terreno y si la parcela tiene cargas o embargos.
Otro paso importante es visitar físicamente la parcela, comprobar sus límites y verificar en el ayuntamiento correspondiente si el terreno es urbanizable o si cuenta con restricciones legales, como puede ocurrir con suelos rústicos o protegidos.
La Guardia Civil insiste además en la importancia de comprobar la identidad de la persona que vende el terreno, asegurándose de que es el propietario real mediante documentación oficial. En caso de que actúe en nombre de una empresa, se debe exigir el acta constitutiva y los poderes notariales.
Por último, recomienda no adelantar dinero sin garantías. Nunca se debe entregar efectivo sin recibo ni realizar transferencias bancarias a particulares sin un contrato previo y formalizado.