El tinerfeño Pedri González, natural de Tegueste, se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas en China, donde disfruta de unos días de descanso y compromisos publicitarios tras proclamarse campeón del mundo con la selección española.
El centrocampista del FC Barcelona, que lució la camiseta nacional con las dos estrellas, desató la locura en el país asiático junto a su familia y su pareja, Alejandra Dorta.
El futbolista de Tenerife viaja acompañado por sus padres y su hermano en un tour comercial impulsado por la marca Adidas, firma de la que es embajador global junto a figuras como Lamine Yamal o Jude Bellingham.
Durante su recorrido por ciudades como Pekín, Suzhou y Shanghái, el tinerfeño ha compartido imágenes en sus redes sociales visitando la Gran Muralla China y el Templo del Cielo, donde incluso se atrevió a dar toques al balón y a probar el diábolo ante cientos de aficionados.
El fenómeno de la ‘Su Chao’ y tradiciones milenarias
Uno de los momentos más destacados del viaje ocurrió en la provincia de Jiangsu, donde el tinerfeño fue el invitado de honor en el derbi entre Suzhou y Wuxi de la ‘Su Chao’, una liga de fútbol amateur convertida en fenómeno de masas.
Ante casi 32.000 espectadores en el estadio del lago Tai, Pedri realizó el saque de honor ataviado con una camiseta conmemorativa y saludó a la grada en el dialecto local. El impacto fue inmediato: la etiqueta sobre su presencia acumuló más de nueve millones de visitas en Weibo.
Además, el futbolista de Tegueste vistió la túnica tradicional china para probar el cuju, un juego de pelota con más de 2.300 años de historia considerado el antepasado del fútbol moderno.
@alejandortafan Pedri in china 🇨🇳#pedri#pedrigonzalez#worldcup#espana🇪🇸#fcbarcelona ♬ original sound – ale and pedri 💕
Reconocimiento en su municipio natal
Mientras el jugador vive días de máxima popularidad en Asia, su municipio natal prepara un homenaje institucional. El Ayuntamiento de Tegueste ha anunciado su intención de otorgarle el título de Hijo Predilecto, su máxima distinción, a Pedri, reconociendo su trayectoria deportiva y su vinculación permanente con la villa tinerfeña.
El alcalde de la localidad, Norberto Padilla, subrayó que el jugador “representa a la perfección los valores” del municipio y destacó que, pese a sus éxitos en el FC Barcelona y el conjunto nacional, el futbolista mantiene intacta su conexión con Tenerife.
Cuándo regresa Pedri
El recorrido del internacional español por Asia finalizará en los próximos días antes de disfrutar del tramo final de sus vacaciones.
Según la planificación del FC Barcelona, Pedri está citado para reincorporarse a los entrenamientos del club azulgrana el próximo 10 de agosto. Su regreso a la disciplina culé se producirá justo después de que el primer equipo dispute un triangular en Údine (Italia) el 8 de agosto frente al Nottingham Forest y al propio Udinese.