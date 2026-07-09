Alerta en los montes de Tenerife: el Cabildo cambia el nivel de riesgo pero prohíbe hacer fuego

El Cabildo rebajará a partir de este viernes las medidas extraordinarias de prevención de incendios forestales a grado 1. La corporación insular toma esta decisión ante la evolución de la meteorología, aunque insiste en que se mantiene activa la prohibición de realizar fuego en los montes de Tenerife debido a la situación de prealerta por altas temperaturas.
La resolución, emitida por la Consejería Insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, entrará en vigor de forma inmediata y permanecerá activa hasta que finalice oficialmente la alerta en las zonas forestales de la Isla. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, detalló que la desescalada responde a una mejora de las condiciones ambientales, pero advirtió de que no se puede “bajar la guardia”. “La prohibición de fuego en exteriores y el uso de maquinaria que genere chispas siguen vigentes”, recordó la mandataria, quien hizo un llamamiento a la responsabilidad ciudadana para proteger los montes.
Qué restricciones continúan vigentes en los montes de Tenerife
A pesar de la flexibilización de la normativa a grado 1, el Cabildo de Tenerife mantiene un paquete estricto de restricciones en todas las áreas de riesgo forestal con el objetivo de minimizar cualquier potencial foco de ignición en un contexto de baja humedad y calor.
- Fuego en exteriores: Queda terminantemente prohibido encender hogueras, barbacoas, fogones y el uso de cocinas de gas.
- Consumo de tabaco: Se prohíbe fumar en áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, pistas, senderos, carreteras, miradores y demás infraestructuras de uso público en zonas de riesgo.
- Pirotecnia y maquinaria: Continúan suspendidas las exhibiciones pirotécnicas y la utilización de maquinaria o herramientas susceptibles de generar chispas en entornos forestales.
Qué actividades se permiten tras la desescalada
La entrada en vigor del grado 1 alivia algunas de las prohibiciones absolutas decretadas en jornadas anteriores, permitiendo recuperar de forma parcial el uso público y recreativo de los espacios naturales, siempre bajo criterios de alta prudencia.
De este modo, se autoriza el tránsito por las carreteras insulares y vías municipales, así como el acceso de los propietarios a sus fincas e infraestructuras. Asimismo, se permite la circulación en bicicleta o a caballo por las pistas forestales, además de la estancia y el paseo por los senderos autorizados.
A pesar de estas aperturas, la corporación insular insiste en la recomendación de evitar el acceso a las masas forestales si no es estrictamente necesario mientras persista la prealerta por calor.