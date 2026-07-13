El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Arona ha denunciado el deterioro de la Milla de Oro de Playa de Las Américas y ha reclamado al gobierno municipal la puesta en marcha inmediata de un plan integral para recuperar este espacio turístico.
La propuesta, denominada Plan Recupera, plantea actuar sobre la limpieza, las zonas verdes, el mobiliario urbano, el pavimento, los elementos de sombra y la ocupación de las aceras por patinetes eléctricos.
El PSOE presentó la iniciativa después de una visita de sus concejales a la zona y de mantener encuentros con comerciantes y empresarios. La formación sostiene que el área atraviesa uno de sus peores momentos, aunque las deficiencias enumeradas proceden de su valoración y no de una inspección técnica independiente aportada con el comunicado.
El PSOE habla de una “Milla del Abandono”
El portavoz socialista y exalcalde de Arona, José Julián Mena, afirmó que la zona conocida durante años como la Milla de Oro se ha convertido en la “Milla del Abandono”.
Según Mena, el estado del paseo refleja una falta de mantenimiento que afecta también a la imagen turística del municipio.
“La que durante años fue la Milla de Oro hoy se ha convertido en la Milla del Abandono. Es el mejor ejemplo de la falta de gestión del gobierno municipal”, señaló.
El gobierno local de Arona está integrado por PP, Coalición Canaria y Vox desde la incorporación de esta última formación al Ejecutivo municipal en enero de 2025.
Los socialistas relacionan el estado de esta zona con otros problemas turísticos denunciados anteriormente, como la pérdida de distintivos de calidad en playas y oficinas de información turística. Estas afirmaciones forman parte del discurso político del PSOE y deben ser contrastadas con los datos oficiales de cada certificación.
Palmeras secas, baldosas rotas y mobiliario deteriorado
El concejal socialista Frank Tolle aseguró que durante la visita se localizaron más de una decena de palmeras secas, alcorques vacíos y jardineras sin vegetación.
También enumeró bancos deteriorados, baldosas rotas, pavimentos hundidos, tapas de registro desniveladas, papeleras en mal estado y suciedad acumulada.
“Hay una evidente falta de mantenimiento que resulta impropia de uno de los principales destinos turísticos de Canarias”, afirmó Tolle.
El PSOE también denuncia deficiencias en los sistemas de riego y la desaparición de varios elementos de sombra instalados en el paseo, que todavía no habrían sido repuestos.
Patinetes eléctricos y venta ambulante
La formación reclama medidas contra la presencia de patinetes eléctricos estacionados en aceras y paseos, al considerar que dificultan el tránsito de peatones y personas con movilidad reducida.
El comunicado también alude a la venta ambulante ilegal, una actividad que, según el PSOE, perjudica al comercio establecido y deteriora la imagen del destino.
La ocupación del paseo por vendedores ambulantes ha generado otras denuncias públicas en la zona durante los últimos meses, aunque el comunicado no aporta cifras sobre sanciones, intervenciones policiales o número de vendedores.
Qué propone el Plan Recupera
El Plan Recupera para la Milla de Oro incluiría la reposición de palmeras y zonas ajardinadas, la renovación del mobiliario y la reparación del pavimento.
El PSOE también propone reforzar de forma permanente la limpieza y el mantenimiento, recuperar las áreas de sombra y ordenar el estacionamiento de patinetes eléctricos.
La iniciativa incorpora además medidas para combatir la venta ambulante ilegal y mejorar la seguridad y accesibilidad del paseo.
“Recuperar la Milla de Oro no es una cuestión estética; es una obligación para proteger la imagen, la competitividad y la economía de Arona”, sostuvo Mena.
El Grupo Socialista no concreta en el comunicado el presupuesto, el calendario ni la fórmula administrativa para ejecutar el plan. Tampoco consta en el material aportado una respuesta del gobierno municipal a las críticas y propuestas formuladas.