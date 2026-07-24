Puerto de la Cruz asegura que el agua de Playa Jardín es “excelente”, pese a una muestra aislada

El alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso, ha asegurado este viernes que la calidad del agua de baño en Playa Jardín es excelente, si bien ha admitido que el 22 de junio hubo un resultado “discordante” en un muestreo, al que siguieron otros “plenamente favorables” que descartan “una contaminación continuada o generalizada”.
Afonso ha salido así al paso de las acusaciones realizadas por el PSOE, que el jueves denunció que del 22 al 24 de junio se registró un episodio de contaminación microbiológica en Playa Jardín, sin que se cerrara al baño como estaba recomendado.
El PSOE ha pedido una investigación sobre este episodio y que se convoque un pleno extraordinario en agosto en el Cabildo de Tenerife para debatir los problemas de la calidad del agua en el litoral de la isla.
El alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso, acompañado de los concejales David Hernández y Alonso Acevedo, ha salido al paso de las acusaciones del PSOE en una rueda de prensa en la que ha señalado que los resultados oficiales y la documentación disponible confirman que la calidad del agua es actualmente excelente, ha informado el Ayuntamiento.
Playa Jardín permanece abierta desde el 17 de junio de 2025 después de un proceso de recuperación sustentado en controles sanitarios, trabajos continuados sobre la red de saneamiento y medidas preventivas destinadas a reducir el riesgo de alivios, obstrucciones y vertidos accidentales, ha señalado.
El 22 de junio hubo “un resultado aislado registrado por Salud Pública” en el punto de muestreo PM5, correspondiente a la zona de El Charcón, pero las muestras posteriores realizadas por la autoridad sanitaria “ofrecieron valores plenamente favorables”, ha señalado el Ayuntamiento, que encargó por su parte analíticas a un laboratorio independiente que también acreditaron una calidad excelente del agua.
“El conjunto de las muestras posteriores descarta la existencia de una contaminación continuada o generalizada en Playa Jardín”, ha subrayado el Gobierno municipal.
El único resultado discordante fue “contradicho inmediatamente por diferentes análisis posteriores” y por tanto “debe ser estudiado desde un punto de vista técnico y no utilizado para generar alarma entre la ciudadanía”, ha defendido el alcalde.
Según el Ayuntamiento, la divergencia “deberá ser determinada por los organismos competentes, sin convertir una hipótesis sobre la toma de la muestra en una conclusión definitiva”.
El alcalde ha asegurado que el Ayuntamiento no recibió ninguna comunicación oficial de la Dirección General de Salud Pública que recomendara el cierre de Playa Jardín, de modo que no se puede ejecutar una medida sanitaria que no ha sido comunicada oficialmente.
Fue el Gobierno local el que trasladó a Salud Pública el 24 de junio los resultados de las analíticas encargadas por el consistorio para verificar preventivamente el estado del agua.
La respuesta municipal “se sustenta en documentación oficial y en resultados científicos, no en sospechas ni en afirmaciones alarmistas”, ha defendido Afonso, y ha subrayado que Playa Jardín es probablemente una de las zonas de baño más controladas de Tenerife.
La recuperación de la playa no responde a una actuación aislada, sino a una estrategia integral desplegada desde agosto de 2024 y desarrollada en coordinación con otras administraciones y entidades responsables del ciclo del agua, ha indicado.
En el actual mandato municipal se han completado seis ciclos intensivos de limpieza de las redes de saneamiento y pluviales, se prepara ya el séptimo y se han ejecutado más de un centenar de intervenciones en colectores, imbornales, arquetas, conducciones y puntos de alivio, ha indicado el Ayuntamiento.
Además de las acciones realizadas, el Ayuntamiento, el Cabildo de Tenerife y el Consejo Insular de Aguas van a impulsar las actuaciones pendientes sobre el emisario submarino, unos trabajos que dependen de que el estado del mar permita ejecutarlos.
El primer teniente de alcalde y concejal de Ciudad Sostenible, David Hernández, ha acusado al PSOE de situar “el interés partidista por encima del interés general y cuestionar la seguridad de una playa sin aportar pruebas técnicas que justifiquen esa alarma”.
El Gobierno municipal se ha comprometido a seguir ofreciendo toda la información disponible, colaborando con Salud Pública y manteniendo los controles periódicos sobre las zonas de baño.
También continuará reclamando a las demás administraciones la ejecución de las inversiones necesarias para resolver definitivamente las deficiencias estructurales del sistema.