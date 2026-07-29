Queman cuatro contenedores en El Sobradillo y los vecinos ya están hartos: “Es exagerado”

Cuatro contenedores ardieron durante la noche de este martes en la calle El Juncalillo, ubicada en el barrio capitalino de El Sobradillo, en un nuevo episodio que se suma a otros incendios registrados recientemente en la capital, según informa la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife.
El suceso preocupa especialmente a los vecinos por su reiteración. Laura, vecina del barrio, ha explicado a DIARIO DE AVISOS que este tipo de incidentes se produce con frecuencia en la zona: “Es exagerado, cada dos semanas queman el contenedor“.
Su testimonio refleja la inquietud existente entre quienes viven en el barrio ante unos hechos que, según sostiene, no constituyen un episodio aislado.
La Policía Local capitalina recibió además durante la noche de este martes otro aviso por el incendio de un vehículo en la vía pública, esta vez en la calle Juan Rumeu García, “al parecer de forma intencionada”.
Estos hechos se producen después de que la pasada semana se registrara otra noche especialmente complicada, cuando ardieron 14 contenedores y seis vehículos.