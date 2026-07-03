Refuerzo este verano de la conexión en guagua con La Barranquera y Jóver

El Ayuntamiento de La Laguna y Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa) reforzarán este verano el servicio de transporte público hacia las zonas de baño del municipio con la incorporación de cuatro nuevas expediciones de la línea 224 hasta La Barranquera y Jóver, una medida que permitirá mejorar la movilidad durante los meses de mayor afluencia de usuarios, según informaron.
El refuerzo será posible gracias a la aportación del ayuntamiento de una guagua y un conductor adicionales, lo que permitirá ampliar la oferta del servicio sin alterar la programación habitual de la línea y responder al incremento de desplazamientos que se registra cada verano hacia el litoral lagunero.
En concreto, la línea 224 mantendrá su recorrido habitual e incorporará cuatro nuevas expediciones con destino a La Barranquera y Jóver, ampliando así las opciones de transporte público hacia estos puntos de la costa de Tejina y Valle de Guerra.
Además, los usuarios podrán continuar realizando el trasbordo en la parada de la iglesia de Tejina con las líneas 050 y 105, facilitando la conexión con Bajamar y Punta del Hidalgo desde un mismo punto y favoreciendo una mayor comodidad durante los desplazamientos.
Por su parte, la línea 217 mantendrá durante toda la temporada estival el mismo nivel de servicio que presta durante el resto del año, garantizando la continuidad de la conexión urbana en el municipio.
El concejal de Movilidad, Domingo Galván, destacó que “seguimos trabajando de forma coordinada con Titsa para adaptar el transporte público a las necesidades de cada época del año”. “Durante el verano aumenta la demanda de desplazamientos hacia nuestras zonas de baño y este refuerzo permitirá ofrecer un servicio más cómodo, accesible y eficiente tanto para los vecinos y vecinas como para quienes visitan nuestro municipio”, apuntó.
Domingo Galván añadió que “queremos que utilizar la guagua sea cada vez una alternativa más atractiva frente al vehículo privado. Este tipo de medidas contribuyen a mejorar la movilidad, reducir la congestión del tráfico y facilitar el acceso a la costa de una manera más sostenible y segura”.
Con este refuerzo, el Ayuntamiento y Titsa destacaron que continúan impulsando un modelo de movilidad que da respuesta a las necesidades de la ciudadanía, adaptando el servicio de transporte público al incremento de usuarios que se produce durante el verano.