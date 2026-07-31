Romeo Santos y Prince Royce ya están en Tenerife: así fue su llegada en jet privado

Romeo Santos y Prince Royce ya se encuentran en Tenerife. Los dos artistas aterrizaron este viernes, 31 de julio, en el aeropuerto Tenerife Norte a bordo de un jet privado y acompañados por parte de su equipo.
A su salida de la terminal, ambos cantantes se mostraron sonrientes al comprobar que numerosos seguidores los esperaban para darles la bienvenida. Los artistas se detuvieron para saludar y sacarse fotografías con algunas de las personas que se habían desplazado hasta el aeropuerto.
@romeistasmexico @Romeo Santos llegando a Tenerife, España #romeosantos #tenerife🇮🇨 #españa #mejortardequenuncatour #romeistas ♬ sonido original – el gringo
La llegada se produce apenas un día antes del esperado concierto que Romeo Santos y Prince Royce ofrecerán este sábado, 1 de agosto, en Santa Cruz de Tenerife.
El único concierto de la gira en Canarias
La actuación será la única parada en Canarias de ‘Mejor Tarde Que Nunca’, la gira conjunta con la que los dos referentes internacionales de la bachata recorrerán diferentes ciudades europeas.
@rborjasl Llegada de @Romeo Santos y @Prince Royce ♬ origineel geluid – Buurtzorg team Wijchen 1
El espectáculo reunirá sobre el mismo escenario a Romeo Santos, conocido como el ‘Rey de la Bachata’, y a Prince Royce, uno de los artistas que ha contribuido a renovar y popularizar el género durante los últimos años.
La cita ha generado una enorme expectación entre los seguidores canarios de ambos cantantes, especialmente después de verlos llegar juntos y mostrarse cercanos con los fans que los esperaban en Tenerife Norte.