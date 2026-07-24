Romerías y bailes de magos este fin de semana en Tenerife: guía completa del 25 y 26 de julio

Tenerife vive este fin de semana del 25 y 26 de julio de 2026 una de las grandes citas con las tradiciones en la Isla, con un total de nueve festejos populares entre romerías, bailes de magos y exhibiciones tradicionales repartidos entre el norte y el sur de la Isla.
Los actos arrancan este sábado con celebraciones emblemáticas como la Bajada del Poleo en Icod de los Vinos, el Baile de Magos de La Esperanza en El Rosario o la Romería de Los Campitos en Santa Cruz de Tenerife, según informan las concejalías de Fiestas de los municipios organizadores.
El calendario festivo estival alcanza uno de sus picos de mayor afluencia en Tenerife durante el mes de julio. Este despliegue cultural moviliza a miles de vecinos y visitantes ataviados con el traje típico, impulsando la economía local, el transporte público insular y la preservación del patrimonio etnográfico canario en municipios de las vertientes metropolitana, norte y sur de la Isla.
Dónde hay romerías y bailes de magos el sábado 25 de julio
La jornada del sábado 25 de julio concentra seis citas tradicionales principales en Tenerife. En el municipio de El Rosario, el núcleo de La Esperanza celebra su Baile de Magos, una cita que requiere vestimenta tradicional para acceder al recinto festivo. De forma simultánea, el municipio de La Laguna acoge dos eventos destacados: la Romería de El Ortigal y el Baile de Taifa de San Lázaro.
En la capital insular, la Romería de Los Campitos llena las calles del barrio santacrucero con parrandas y agrupaciones folclóricas. Por su parte, Icod de los Vinos revive la tradicional Bajada del Poleo en el barrio de El Amparo, una manifestación singular donde los participantes portan ramas de esta planta aromática. En el sur de la Isla, el núcleo de Aldea Blanca, en San Miguel de Abona, celebra su Baile de Taifas.
Romerías y carros engalanados para el domingo 26 de julio
La actividad tradicional continúa el domingo 26 de julio con tres actos destacados en la zona metropolitana y el norte de Tenerife. El municipio de La Laguna celebra la Romería de Finca España, con la salida de carretas y parrandas locales por sus calles principales.
En Tegueste, el núcleo de El Portezuelo acoge su tradicional Romería en honor a San Antonio Abad, con la participación de carretas y agrupaciones folclóricas. Finalmente, en El Sauzal, el barrio de Ravelo protagoniza la exhibición de carros engalanados, una muestra de artesanía popular vinculada a las labores agrícolas del norte insular.
Claves para vivir la fiesta como un canario
Para disfrutar plenamente de estas celebraciones y respetar la tradición local, conviene tener en cuenta una serie de pautas recomendadas por los habituales de estas festejos:
- Respeto riguroso por la indumentaria tradicional: el traje de mago constituye un elemento central de la identidad canaria. En los bailes de magos y de taifas, el protocolo de acceso suele ser estricto: se exige llevar la vestimenta completa y correcta, por lo que no se permite el uso de calzado deportivo, camisas por fuera ni combinaciones ajenas a la costumbre. Es aconsejable consultar el protocolo específico de cada municipio antes de acudir.
- Planificación del transporte y estacionamiento: la elevada afluencia de público suele colapsar los accesos a los cascos históricos y barrios en municipios como Tegueste o La Laguna. Si el inicio del recorrido está fijado a las 12:00 horas, resulta aconsejable estacionar antes de las 10:00 horas o priorizar el uso del transporte público insular.
- Hospitalidad y gastronomía en las carretas: durante el trayecto es habitual que las parrandas y romeros repartan desde las carretas alimentos típicos como papas arrugadas, gofio amasado, huevos duros y vino de la tierra. Aceptar el convite forma parte esencial de la convivencia festiva.
- Equipamiento adecuado frente al sol: el sombrero tradicional cumple una función de protección indispensable ante las altas temperaturas estivales. Se recomienda utilizar calzado cómodo apto para caminar durante varias horas sobre asfalto o adoquines y mantener una hidratación constante.
Los ayuntamientos recomiendan verificar los canales oficiales de cada corporación municipal para confirmar los horarios definitivos, las afecciones al tráfico y los itinerarios, ya que la fijación de fechas suele ajustarse al domingo más próximo a la festividad del patrón local.