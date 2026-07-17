Guía completa de todas las romerías y Baile de Magos en Tenerife este fin de semana

Tenerife afronta un nuevo fin de semana marcado por las tradiciones, el folclore y la música popular. Distintos municipios de la Isla celebrarán entre este viernes 17 y el domingo 19 de julio paseos romeros, bailes de magos, verbenas y encuentros en los que los trajes típicos canarios volverán a ser protagonistas.
La programación comenzará este viernes en Güímar y Arico, continuará el sábado en Candelaria y finalizará el domingo con actos en La Orotava y nuevamente en Güímar.
Paseo Romero de Chimaje, en Güímar
El núcleo de Chimaje celebrará este viernes, 17 de julio, su tradicional Paseo Romero a partir de las 19.00 horas.
Durante el recorrido, los vecinos vestirán trajes típicos canarios y recorrerán las calles acompañados por música, grupos folclóricos y carretas. Una cita pensada para reunir a familias y visitantes alrededor de las costumbres populares de la comarca.
Paseo Barquero de La Jaca, en Arico
También este viernes tendrá lugar el Paseo Barquero de La Jaca, en el municipio de Arico. El acto comenzará a las 20.00 horas.
La celebración continuará a partir de las 22.00 horas con una gran verbena amenizada por la orquesta Atlantic y Malibú Band.
Baile de Magos de Santa Ana, en Candelaria
La plaza de Santa Ana, en Candelaria, acogerá este sábado, 18 de julio, una cena romera y un baile de magos y pescadores con las actuaciones de Pepe Benavente y las orquestas Furia Joven de Gran Canaria y Revelación.
La apertura de puertas está prevista para las 21.00 horas y el baile se prolongará hasta las 5.00 horas. Las mesas deberán quedar desocupadas antes de las 5.30 horas para facilitar la recogida y la limpieza del recinto.
Para acceder será imprescindible vestir traje tradicional, típico canario o de pescador. Los menores de 16 años deberán acudir acompañados por una persona adulta de su unidad familiar o por un tutor autorizado.
La organización recuerda que la compra de mesas no incluye las entradas, que deberán adquirirse por separado. No habrá taquilla física durante el evento y las personas que necesiten ayuda podrán acudir al personal del Ayuntamiento Viejo para realizar la compra por internet, para la que será necesario disponer de tarjeta.
La entrada será gratuita para los menores de entre cero y cinco años. Para abandonar el recinto y volver a entrar será necesario llevar una pulsera y seguir las indicaciones del personal de seguridad.
También estará prohibido acceder con entradas duplicadas, falsificadas o deterioradas, introducir botellas u objetos peligrosos, alterar el orden público o superar el aforo máximo autorizado.
El Ayuntamiento anima además a reducir el uso de recipientes de plástico y utilizar vasos, platos reutilizables y envases de cartón para favorecer una celebración más sostenible.
Romería de Aguamansa, en La Orotava
La Romería de Aguamansa se celebrará este domingo, 19 de julio, a partir de las 17.00 horas.
La comitiva partirá desde la capilla del Velo y recorrerá el núcleo hasta llegar a la plaza de la iglesia.
A las 19.00 horas comenzará una verbena con Samady Band. Durante la celebración también se realizará la entrega de la bandera a la nueva comisión de fiestas de 2027.
Paseo Romero del Puertito de Güímar
El Puertito de Güímar cerrará el fin de semana festivo con su Paseo Romero, previsto para este domingo a las 18.00 horas.
El recorrido discurrirá por la avenida Marítima y contará con la participación de grupos folclóricos y una ofrenda. Vecinos y visitantes volverán a reunirse junto al mar para disfrutar de una de las celebraciones tradicionales del calendario de verano en el municipio.
Con estas cinco citas, Tenerife volverá a llenar sus calles de carretas, parrandas, trajes tradicionales y música popular durante todo el fin de semana.