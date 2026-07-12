La Romería de San Benito Abad 2026 llenará hoy las calles laguneras: recorrido, cortes de tráfico y calles prohibidas

La Laguna acoge hoy el día grande de las Fiestas de San Benito Abad 2026 con la celebración de la 80ª Romería Regional, la única que cuenta con esta distinción en toda Canarias.
La cita, una de las celebraciones más representativas del calendario festivo de Canarias, comenzará a las 11:00 horas desde la Iglesia de San Benito Abad y recorrerá la calle Marqués de Celada, bajará hacia Herradores, continuará por Tabares de Cala y la calle Obispo Rey Redondo, conectando con la Torre de la Concepción y volviendo al punto de origen.
La edición de este año, correspondiente a la LXXX Romería Regional, contará con un amplio dispositivo de seguridad, cortes de tráfico, prohibiciones de estacionamiento y desvíos en el transporte público.
Las principales calles de La Laguna se convertirán en el epicentro de las tradiciones canarias. Participarán 70 carretas tradicionales, 18 carros, tres barcos, centenares de cabezas de ganado caprino, ovino y equino, al menos 40 agrupaciones folclóricas procedentes de todas las islas, rondallas, parrandas y miles de personas ataviadas con la vestimenta tradicional canaria rendirán homenaje al patrón de los agricultores.
Como novedad histórica, este año se incorporará a la comitiva la imagen de San Cristóbal, patrón de la ciudad, la cual se unirá a la altura de La Catedral, reforzando el vínculo entre las dos grandes devociones laguneras.
Calles cortadas y restricciones de tráfico desde la madrugada
Las restricciones de movilidad comenzarán a partir de las 05:00 horas del domingo, momento en el que quedará prohibida la circulación en todas las vías que integran el itinerario y en sus calles transversales. El recorrido oficial de la comitiva partirá de la Avenida de Candelaria y continuará por Marqués de Celada, Plaza del Doctor Olivera, Herradores, Tabares de Cala, Obispo Rey Redondo (La Carrera), Plaza de La Concepción y la calle Adelantado, para finalizar de nuevo ante el templo de San Benito en torno a las 15:00 horas.
La prohibición de circular afectará a la Avenida de la Candelaria en toda su extensión, con la única excepción de los usuarios del Centro de Salud de San Benito, ubicado en la calle Benito Pérez Galdós, quienes contarán con un acceso regulado por los agentes locales. Asimismo, la Avenida Embajador Alberto de Armas, en el tramo comprendido entre Antonio Hernández Arrón y Leopoldo de La Rosa Olivera, se cerrará por completo desde las 14:00 horas debido a la concentración posterior de carretas y romeros.
Prohibiciones de estacionamiento en el casco lagunero
El Ayuntamiento de La Laguna activará las prohibiciones de estacionamiento de forma escalonada. En la Avenida de Candelaria no se podrá aparcar desde la 01:00 horas del domingo. A partir de las 06:00 horas, la restricción se extenderá a la totalidad de las calles del recorrido de la romería.
Por su parte, la Avenida Embajador Alberto de Armas y la zona de tierra situada entre Sabino Berthelot y Albert Einstein contarán con una prohibición anticipada que entrará en vigor desde las 14:00 horas del sábado 11 de julio. Los grupos participantes dispondrán de una reserva exclusiva para el aparcamiento de guaguas en la Avenida Leopoldo de La Rosa Olivera, operativa de 09:00 a 18:00 horas del domingo para evitar el colapso de vehículos pesados.
Desvíos en las líneas de guaguas de Titsa y paradas suprimidas
La compañía de transportes Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa) ha diseñado un plan de desvíos para el fin de semana. El viernes 10 de julio se iniciarán modificaciones desde las 14:00 horas, mientras que el sábado 11 comenzarán a las 10:30 horas y el domingo 12 desde las 05:00 horas hasta la conclusión del evento.
Las líneas con dirección a Anaga, Tejina y Punta del Hidalgo (050, 051, 076, 077, 270, 273, 274 y 275) operarán desde el Intercambiador a través de la Vía de Ronda en ambos sentidos, realizando la parada alternativa número 2346 (Quinteras). Las líneas con destino al Intercambiador desde el norte (011, 012, 051, 052, 054, 057, 101, 104, 203, 224 y 253) circularán por la autopista TF-5 desde el Puente de Los Rodeos.
Exclusivamente durante la jornada del domingo, estas últimas líneas realizarán el trayecto en dirección norte por la TF-5 hasta la rotonda del aeropuerto de Tenerife Norte. La línea 206 se desviará en la Plaza de la Milagrosa a través de las calles Barcelona y Pablo Iglesias. El dispositivo de Titsa obligará a suprimir temporalmente una veintena de paradas habituales en el entorno de San Benito, San Lázaro, República Argentina, Juana Blanca y el Camino Las Peras.
Servicios asistenciales y verbena final
La organización desplegará infraestructuras de apoyo a lo largo del recorrido. Se instalarán Puntos Violeta destinados a la prevención y atención ante violencia machista en la calle Marqués de Celada y junto a la Torre de la Concepción. Además, se habilitará un Punto Naranja de accesibilidad en la calle Obispo Rey Redondo para personas con movilidad reducida, complementado con ambulancias, baños públicos y áreas específicas de residuos. La celebración festiva concluirá con una verbena que comenzará a las 15:30 horas en el escenario de Juana la Blanca, en la confluencia con Marqués de Celada.