San Benito Abad presume de sus tres romeras de las fiestas

Las fiestas de San Benito Abad, en La Laguna, ya tienen a sus tres romeras. María Cristina Déniz, Triana Déniz y Milagros Báez han sido elegidas Romera Mayor, Infantil y de los Mayores, respectivamente, en las galas celebradas este pasado fin de semana en el Teatro Leal, que registró llenos absolutos para esta cita tradicional en la que concurrieron 57 candidatas entre todas las categorías.
María Cristina Déniz, en representación del grupo Achamán, fue elegida Romera Mayor de las Fiestas y de la Romería Regional de San Benito entre 30 aspirantes. La nueva Romera Mayor lució un elaborado vestido tradicional de mujer de Tenerife. El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, fue el encargado de entregar el Bastón Floral a la galardonada tras la decisión del jurado, presidido por el investigador Julio Torres, que eligió como damas de honor a Guiayara Magín, Paola Díaz, Esmeralda Alexia Cabrera y Sofía María Palenzuela.
Las mismas tablas del Leal acogieron ayer la gala de elección de la Romera Infantil y de la de los Mayores, en la que resultó elegida la niña Triana Déniz y Milagros Báez, respectivamente. Se completa así la relación de las romeras de esta edición de las fiestas. Acompañarán a la Romera Infantil, como damas de honor de estos festejos, las niñas Attenya Chinea, Sara Adriana Pérez, Alyson Rosell y Marina Chávez. Por parte de la Romera de Mayores, completan la corte de honor Rosa María Fragoso, Elsa Amada Fernández, Jacqueline Sinisterra y Candelaria Delgado.
La gala contó con las actuaciones de la asociación músico-cultural Minfaya (con los solistas Alejandro Díaz, Besay Díaz y Leirem Ramos), el grupo de baile de la Escuela Infantil Princesa Iraya y la agrupación Los Benahoare de La Palma (con las solistas Miriam Reyes y Virginia Rodríguez). Asimismo, se celebró el VIII Memorial Pedro Molina, con el que se quiso homenajear a José Manuel Izquierdo de la Cruz Tato, en reconocimiento a los oficios tradicionales.
El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y el concejal de Fiestas, Dailos González, destacaron “la elevada participación de candidatas en esta edición, así como el detallismo y el colorido de las indumentarias lucidas”.