Alerta de Sanidad en Canarias por las toxiinfecciones de verano: el error común con la comida preparada

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha emitido una serie de recomendaciones dirigidas a la población del Archipiélago para prevenir la aparición de toxiinfecciones alimentarias durante el verano. El departamento autonómico advierte de que el incremento de las temperaturas en la Isla y en el resto de las Islas, sumado a fallos en la higiene o en la cadena de frío, dispara la proliferación de bacterias patógenas, originándose la mayoría de estos episodios en el ámbito doméstico.
Las personas mayores, los niños, las mujeres embarazadas y los pacientes inmunodeprimidos constituyen los grupos de mayor riesgo, por lo que las autoridades sanitarias instan a extremar las precauciones tanto en los hogares como en establecimientos de hostelería, terrazas y chiringuitos de playa.
Cómo manipular y cocinar los alimentos para evitar riesgos
Para mitigar los contagios, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias subraya la importancia del lavado frecuente de manos, la correcta cobertura de heridas en las extremidades y la prevención de la contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocinados.
En relación con el consumo de pescado, el organismo autonómico detalla medidas específicas para prevenir la parasitación por anisakis:
- Evisceración inmediata de la pieza tras su captura o compra.
- Cocinado completo a una temperatura superior a los 60 grados.
- Congelación previa a -20 grados durante un mínimo de 24 horas si el producto se va a consumir crudo, marinado o poco hecho.
Respecto a la conservación, los productos preparados no deben permanecer a temperatura ambiente. La comida no consumida de inmediato tiene que refrigerarse a la mayor brevedad. Al reutilizar platos guardados en frío, la temperatura en el centro del alimento debe alcanzar o superar los 65 grados durante el recalentamiento.
Qué medidas exige Sanidad en chiringuitos y restaurantes
En el caso de las verduras que se consumen crudas, la Dirección General de Salud Pública aconseja su desinfección con lejía de uso alimentario apta para agua de bebida. En cuanto al uso de huevos, Sanidad desaconseja lavar la cáscara antes de guardarlos y pide evitar cascar el huevo en el borde del recipiente donde se vaya a batir o preparar la mezcla.
Por último, el SCS apela a la vigilancia de los consumidores en bares, hoteles y chiringuitos de la costa canaria, recomendando rechazar cualquier plato expuesto sin protección física o fuera de vitrinas refrigeradas. Asimismo, recuerda que el personal manipulador debe vestir ropa de trabajo limpia, cubrirse el cabello con gorro y emplear pinzas para la manipulación de comida, garantizando la ausencia de plagas o mascotas en las áreas de cocina.