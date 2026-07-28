Santa Cruz quiere blindar como bien patrimonial el monumento a Franco

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha sacado la artillería para evitar la retirada del monumento a la Victoria, conocido popularmente como monumento a Franco, en la avenida de Anaga. El Consistorio ha decidido plantar cara a la resolución del Ministerio de Memoria Democrática, que obliga a quitar del espacio público la obra de Juan de Ávalos en un plazo de seis meses, y ha anunciado que presentará un recurso de alzada ante la Secretaría de Estado, para que el conjunto permanezca en su ubicación. Un acuerdo que se ha justificado en su la posibilidad de ser incluido en el Catálogo de Bienes Patrimoniales de la capital, actualmente en trámite, por lo que de ser aprobado convertiría a la escultura en intocable.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, anunció ayer, tras la reunión de la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico, que se ha acordado por unanimidad proponer que la Gerencia de Urbanismo valore incorporar el monumento al Catálogo, al considerar que reúne valores artísticos suficientes para estudiar su protección municipal.
La propuesta fue adoptada por el órgano asesor y consultivo del Ayuntamiento, integrado por técnicos y representantes de instituciones en patrimonio histórico como el Gobierno de Canarias, el Cabildo, la Universidad de La Laguna, el Colegio Oficial de Arquitectos, el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (Cicop) y el cronista oficial de la ciudad. Asimismo, la Real Academia Canaria de Bellas Artes también estuvo presente en una reunión presidida por el regidor y el concejal de Cultura, Santiago Díaz-Mejías.
Bermúdez detalló que la sesión fue convocada para emitir un informe sobre el Catálogo de Bienes Patrimoniales de Santa Cruz, que está ahora en trámite por Urbanismo, y que contiene más de mil propuestas de inclusión junto a más de 30 alegaciones que se han presentado durante el trámite de información pública. “La aprobación definitiva de este documento está prevista para el primer trimestre del próximo año y ahora solo dependerá de los técnicos de Urbanismo decidir si el monumento entra en el documento final, que deberá ser ratificado por el Pleno”, indicó.
Especificó que el Consejo de Patrimonio Histórico “no decide la incorporación del monumento al catálogo sino propone a Urbanismo que estudie la posibilidad durante la tramitación del documento, al entender que existen valores artísticos para que esa inclusión sea valorada”.
“Si se incluye en el catálogo, la obra de Ávalos pasaría a tener un grado de protección integral, como ya lo tiene el monumento a Los Caídos en la plaza de España”, añadió Bermúdez, quien también hizo hincapié en que hasta ahora la obra no había sido incorporada al documento porque el equipo redactor del Catálogo esperaba a concluir el procedimiento para su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) por parte del Gobierno de Canarias. “Una vez descartada esa figura, la legislación contempla otros niveles de protección patrimonial, en este caso municipal, al ser el Ayuntamiento el propietario”.
Asimismo anunció que el Ayuntamiento, y ante la decisión de la Comisión de Patrimonio Histórico, “recurrirá la resolución del Ministerio en la que se nos ordena retirar el monumento en seis meses, pues se ha abierto un camino para su protección y, por lo tanto, para su mantenimiento, tal y como la ley está escrita, no por interpretaciones sesgadas. La normativa estatal y la canaria de Memoria Democrática establecen que los elementos declarados vestigios franquistas pueden permanecer en el espacio público si cuentan con protección patrimonial y son objeto, en su caso, de procesos de resignificación”, apostilló Bermúdez ,quien avanzó que en se han planteado posibilidades para resignificar la obra, como la apertura de procesos de participación ciudadana o la convocatoria de un concurso de ideas, iniciativas que solo podrían abordarse cuando concluya la tramitación del Catálogo.
Ante la Justicia
Sobre el aviso del Estado de llevar al Ayuntamiento ante la Justicia y, además, sancionarlo si incumple con no retirar la obra, el alcalde apuntó que “nos veremos en los tribunales, porque el recurso de alzada se presentará y nos tendrán que contestar con los argumentos que estamos poniendo sobre la mesa, que son de peso. Si hay una expectativa para incluir en el Catálogo la escultura, cualquier ministerio tiene que respetarlo. No vamos a quitar el monumento hasta esperar a lo que diga el Ministerio tras el recurso”.
Por su parte, el PSOE de Tenerife denunció que los pactos de Coalición Canaria con el Partido Popular y Vox están detrás de la decisión del Ayuntamiento de iniciar un nuevo procedimiento para proteger el monumento a Franco y tratar de suspender la orden de retirada dictada por el Ministerio. El portavoz socialista en el Cabildo, Aarón Afonso, considera que CC está utilizando las instituciones para satisfacer a sus socios y prolongar el incumplimiento de la ley. “Cada vez que se cierra una excusa, CC abre otra. Sus pactos con el PP y Vox explican esta resistencia permanente a retirar un monumento que exalta la dictadura”, afirmó Afonso.
“Mientras CC decía en el Cabildo que había que esperar al Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento preparaba un nuevo expediente para impedir la retirada. Tanto el Consistorio local como insular y el Gobierno regional están actuando en la misma dirección, condicionados por los pactos de CC con el PP y Vox”, criticó el socialista.