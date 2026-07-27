Torres, tajante: “Que Santa Cruz catalogue el Monumento a Franco no paraliza su retirada”

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este lunes que la decisión del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de estudiar la inclusión del conocido como Monumento a Franco en el catálogo municipal de patrimonio “no paraliza absolutamente nada” en el procedimiento para su retirada.
“Estamos ante una vuelta de tuerca de un tornillo que ya no es capaz de sujetar nada”, ha declarado Torres al ser preguntado por el anuncio realizado por el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (CC), tras una reunión del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico del municipio.
El alcalde ha anunciado este lunes que el Consistorio estudiará otorgar al monumento un grado de protección integral por sus “posibles valores artísticos”, una decisión que, a su juicio, debería dejar en suspenso la orden de retirada dictada por el Ministerio de Memoria Democrática mientras se resuelve el procedimiento.
Frente a esa interpretación, Torres ha sostenido que el Consejo de Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias ha concluido que la escultura no reúne valores patrimoniales suficientes para ser declarada Bien de Interés Cultural (BIC).
El criterio del Consejo del Gobierno de Canarias “coincide con la individual y colectiva de todos los técnicos de la comisión de prestigio del Gobierno de España”, ha añadido el ministro, que ha defendido que el monumento constituye “una exaltación al franquismo”.
Torres ha cuestionado la iniciativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y se ha preguntado por qué el Consistorio no promovió antes esa catalogación si consideraba que existían valores artísticos.
Para el ministro, se trata de “una reacción” a que ni el Gobierno de Canarias ni el de España encuentren valores artísticos en la escultura.
Además, ha manifestado que el monumento “no se debió construir nunca, porque exalta a un dictador que dio un golpe de Estado militar sangriento y que impuso el miedo, el odio, la persecución, el oprobio”, motivo por el que ha considerado que “no tiene valores históricos”.
Torres ha insistido en que el procedimiento administrativo para retirar la escultura continuará adelante y ha afirmado que “lo que tendría que hacer el alcalde de Santa Cruz es aplaudir políticamente esa medida y decir que vaya a otro lugar, no que sea expuesto para vanagloria del fascismo y la dictadura en un espacio público”.