Santa Cruz pone fecha a la reapertura del Viera y Clavijo tras 20 años cerrado: así será el nuevo CaixaForum Tenerife

El parque Viera y Clavijo de Santa Cruz renace desde las entrañas hasta la cúspide. Tras permanecer más de dos décadas cerrado, las obras de rehabilitación del edificio, que se ejecutan desde 2023 al frente del arquitecto Fernando Menis, han ido transformando esta infraestructura, construida en 1907 y en la que se ubicó el colegio de La Asunción, en un gran espacio que se destinará a la divulgación artística y científica con la llegada del nuevo centro CaixaForum Tenerife.
Las obras de la primera fase de reforma, que abarcan el edificio principal, la zona exterior de jardines, parque infantil y una plaza, se prevén concluir a finales de año, tras lo que dará inicio la segunda fase del proyecto, centrado en derribar el antiguo Teatro Pérez Minik para dar paso al futuro auditorio, que irá soterrado bajo otra gran plaza. Un nuevo impulso para recuperar este emblemático espacio que se hará realidad tras el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento capitalino y el Cabildo para financiar la construcción.
Este anuncio de colaboración fue realizado ayer durante la visita institucional a las obras, en las que ya comienzan a materializarse las actuaciones que permitirán albergar la nueva sede de CaixaForum, cuyo inicio de actividad en la capital irá vinculado a la puesta en marcha del Pérez Minik, según anunció el alcalde, José Manuel Bermúdez.
El regidor, junto a la presidenta insular, Rosa Dávila, y el concejal de Infraestructuras, Javier Rivero, recorrieron con el arquitecto Menis el complejo para comprobar el estado de los trabajos que van dando forma al resurgir del Viera y Clavijo, un espacio que, a partir de febrero se espera ir abriendo de manera progresiva a la ciudadanía, según concluyan las obras.
El proyecto, con una inversión de 17 millones de euros a cargo del Ayuntamiento y Gobierno de Canarias en su primera fase, ha sido modificado para poder incrementar los espacios expositivos, atendiendo a las necesidades de la Fundación la Caixa, que gestionará el Viera y Clavijo una vez comience el CaixaForum.
Bermúdez señaló que “tendremos más superficie expositiva y, por lo tanto, más espacio dedicado a la cultura. Es, quizás, la obra más ilusionante respecto al futuro de la ciudad, pues aportará un nuevo centro cultural de primer nivel que, además, será un referente arquitectónico y cultural para Canarias”.
Mientras, Rosa Dávila indicó que el Cabildo “se une a este proyecto aportando recursos para el futuro Auditorio, que está llamado a complementar este complejo cultural, imprescindible para Tenerife y Santa Cruz”.