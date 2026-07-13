Critican la sustitución de la Policía Local por seguridad privada en los Charcos de Valleseco

El sindicato CSIF ha denunciado la decisión del Ayuntamiento de Santa Cruz de recurrir a vigilancia privada para el dispositivo de seguridad de los Charcos de Valleseco. Recuerda que la ley 5/2014, de Seguridad Privada, “no atribuye a este personal la condición de agente de la autoridad, por lo que no puede ejercer potestades administrativas reservadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.
Recuerda que la ley 2/1986, atribuye a la Policía Local las funciones de agentes administrativos y el cumplimiento de las ordenanzas, bandos y disposiciones municipales. “El decreto que regula las normas de uso de Los Charcos atribuye expresamente a la Policía Local y a los agentes del Medio Natural las actuaciones de precinto, expulsión y actas para incoar sanciones, no a la seguridad privada. Cualquier actuación que suponga sustituir a la Policía Local carecería de cobertura legal”, subraya el CSIF.