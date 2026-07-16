tenerife

El Gobierno de Canarias descarta activar el semáforo volcánico en Tenerife pese a los enjambres sísmicos recurrentes en el Teide

El Ejecutivo autonómico asegura que no se dan las condiciones científicas para cambiar el nivel de alerta y garantiza que la seguridad de la Isla se mantiene bajo "vigilancia reforzada".
El IGN detecta una ráfaga de sismos híbridos bajo el Teide tras registrar más de 60 terremotos en 24 horas
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
Google News

El consejero de Política Territorial, Aguas y Emergencias del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha dicho este jueves que ahora mismo “no hay circunstancias” desde el punto de vista científico que impliquen la instauración del semáforo volcánico en la isla de Tenerife aunque haya enjambres sísmicos recurrentes al oeste de Las Cañadas del Teide.

En respuesta a una pregunta de Vox en comisión parlamentaria ha dicho que no se prevé adopción a medio y corto plazo de medidas en materia de protección civil en la isla más allá de mantener una “vigilancia reforzada”.

Noticias relacionadas
  1. La carretera TF-21 se corona: así es la ruta más bonita de toda España y está en TenerifeInvolcan pide tranquilidad tras un nuevo enjambre sísmico en Tenerife: no aumenta el riesgo de erupción “a corto o medio plazo”
Google CONVIERTE DIARIO DE AVISOS EN UNA FUENTE DE INFORMACIÓN PREFERIDA EN GOOGLE

“Cosa distinta es en La Palma”, ha comentado, donde el Pevolca sí está activado en nivel de alerta y el semáforo en color amarillo porque prosigue la emisión de gases en la zona de Puerto Naos y La Bombilla.

Ha detallado que una empresa hace seguimiento de los sensores y tanto la ULL como el Involcan evalúan la emisión de radón y CO2, respectivamente, al tiempo que ha defendido la “transparencia” de su departamento con la gestión de la información.

Paula Jover (Vox) ha acusado al consejero se estar “ocultando la información” ya que los “pocos datos que hay” –a su juicio– “demuestran que Tenerife está en una situación mucho más comprometida que La Palma ahora mismo”.

Ha comentado que en La Palma “el riesgo estará en algunas pequeñas y pocas viviendas en Puerto Naos o en La Bombilla” pero eso “no justifica” que la isla tenga el semáforo amarillo.

Incluso, se ha preguntado “por qué” Tenerife no tiene este semáforo, algo que ha achacado a que se puedan permitir “determinados procedimientos administrativos”.

“Puede haber múltiples reuniones, actividades institucionales que son muy importantes con los sanitarios para efectivamente dimensionar las necesidades de protección civil, con los políticos responsables públicos, con educación, pero también con la ciudadanía, la ciudadanía demanda información, quiere tranquilidad”, ha destacado.

WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas