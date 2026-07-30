‘Sensaciones de Verano’ vuelve a El Médano con tapas y vinos desde 1 a 5 euros

La plaza de El Médano acogerá mañana una edición más de Sensaciones Sabores de Verano con la participación de 30 establecimientos gastronómicos y bodegas. La iniciativa cuenta con la colaboración del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Abona y Sermugran, además ofrece un servicio de guaguas gratuito.
A partir de las 18.00 y hasta las 02.00 horas de la madrugada, los establecimientos del municipio y las bodegas participantes de la DO Abona y Valle de Güímar, distribuidos en carpas, ofrecerán sus mejores tapas, dulces y vinos elaborados con productos de la comarca. Toda la velada estará amenizada con música desde la misma hora de comienzo, además alrededor de las 19.00 horas se celebrará una pequeña presentación con los participantes del Mundial de Windsurf y a su término se iniciarán las actuaciones de Tributo a Adele, Tributo a Fito, y Ni un Pelo de Tonto.
Los precios de las tapas y vinos oscilarán entre 1 y 5 euros, mientras que la copa de tritán tendrá un coste de 2 euros. El evento mantiene su compromiso medioambiental mediante el uso de copas de tritán, más sostenibles, resistentes, ligeras y seguras para este tipo de celebraciones. Además, se instalarán tres contenedores de vidrio en el interior de la plaza para agilizar y facilitar el reciclaje.
La concejala de Empleo y Desarrollo Local, Carmen Delia Mesa Cabrera, invitó a la población a acercarse hasta el litoral para “disfrutar de un mundo de sensaciones, compartir y degustar el producto local como la mejor forma de promoción de lo nuestro”.