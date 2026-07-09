Cata de vinos bajo las estrellas: la experiencia que Canarias quiere convertir en reclamo turístico

Las primeras Jornadas de Enoastroturismo reunieron ayer en Tenerife a representantes de bodegas, empresas de experiencias, plataformas de reserva, administraciones públicas y entidades científicas para analizar las oportunidades de combinar dos de los grandes valores diferenciales de Canarias: sus paisajes vitivinícolas y la calidad de sus cielos para la observación astronómica.
Bajo el lema Cielo, vino y territorio: inspiración, producto y comercialización, el encuentro iniciado ayer en el Museo de la Ciencia y el Cosmos y que concluye hoy busca impulsar, según los promotores, un producto turístico vinculado al sector primario, la sostenibilidad y la valorización del territorio. La iniciativa está organizada por el Clúster de Enoturismo de Canarias, el Museo de la Ciencia y el Cosmos y la Fundación Starlight, con la colaboración de Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR Canarias), a través de Volcanic Xperience, y CajaSiete.
Diversificar los ingresos
Durante la inauguración, el viceconsejero del Sector Primario, Eduardo García Cabello destacó que el enoastroturismo permite diversificar los ingresos del sector primario al unir la singularidad de los viñedos canarios con la calidad de sus cielos, generando una oferta de mayor valor añadido para las bodegas. Por su parte, la presidenta de la Fundación Starlight, Antonia Varela subrayó el potencial del astroturismo como una experiencia innovadora con capacidad para posicionar a Canarias como referente internacional.
El programa incluyó ayer mesas redondas y talleres sobre creación, comercialización y profesionalización de experiencias enoturísticas. El encuentro concluirá hoy con una visita técnica y una actividad de observación astronómica y cata con maridaje en Bodegas El Lomo, en el municipio de Tegueste.