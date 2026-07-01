Sergio Batista: “Natalia Ramos seguirá de blanquiazul; ha puesto de su parte al rechazar ofertas muy importantes”

Toda la transformación que se llevó a cabo el pasado verano en el Costa Adeje Tenerife Egatesa con el acuerdo de vinculación con el CD Tenerife, jugar de local en el Heliodoro Rodríguez López, la contratación de un director deportivo, o la creación de la Fundacion Canaria Tenerife Costa Adeje, pasado un año se puede de calificar de rotundo éxito tanto en el terreno deportivo, social e institucional.
El CD Tenerife femenino no para de crecer como bien refleja lo que importa en el planeta fútbol: los resultados. El primer equipo cuarto puesto en Liga F Moeve y semifinalista en la Copa de la Reina.
El filial logrando el objetivo de la permanencia en la categoría de plata del fútbol femenino español, y el resto de filiales con títulos, y lo que es más importante, la demostración que con trabajo y espíritu de sacrificio las puertas del primer equipo están abiertas a la cantera como ha sucedido con Pola, ya con contrato en el primer equipo. De un plumazo se han cerrado muchas bocas con los agoreros de turno que vaticinaban un cataclismo, tras el acuerdo de vinculación de ambas entidades.
El tiempo pone a cada uno en su sitio, y el sitio del Costa Adeje Tenerife está en lo más alto del fútbol tinerfeño canario y nacional. Tras una temporada exitosa, DIARIO DE ÁVISOS pulsó con el presidente Sergio Batista la rabiosa actualidad de un club que no tiene techo.
-El verano pasado se firmó un convenio de vinculación entre el Costa Adeje Tenerife y el CD Tenerife. Un año después y visto los resultados en lo deportivo social e institucional se han cerrado muchas bocas.
“Creo que el convenio suscrito con el CD Tenerife ha sido una muy buena operación para el fútbol tinerfeño en general, que demandaba una acción de este tipo. La sociedad tinerfeña no quería ninguna confrontación fratricida y pedía un acuerdo. La afición de la Isla entendía y demandaba una colaboración entre los dos clubes para ir de la mano y representar a Tenerife bajo un mismo sentimiento y escudo. La gestión en todos los ámbitos, tanto en lo deportivo como en lo social, ha sido excelente y prueba de ello son los resultados positivos logrados por ambos equipos en sus respectivas competiciones esta temporada. Hay que estar muy satisfechos con el resultado y seguir trabajando en la misma línea, con más ilusión y humildad, si cabe, para intentar seguir mejorando”.
-Otra medida que se tomó y que levantó polémica fue jugar como local en el Heliodoro Rodríguez López.
“El desembarco en el Heliodoro no fue un capricho. Era una exigencia de la LPFF que nos obligaba a jugar nuestros partidos oficiales en un campo que reuniera unas determinadas características, entre otras, césped natural y condiciones idóneas para las retransmisiones televisivas de los partidos. El único recinto deportivo en la Isla que reunía esas condiciones era el Estadio Heliodoro Rodríguez López y, en consecuencia, no intentamos otra alternativa que jugar ahí. De no haberlo conseguido, hubiésemos corrido el riesgo de descender administrativamente. Ha quedado demostrado que se ha podido jugar en el Heliodoro sin que ello haya significado algún perjuicio para el CD Tenerife masculino. Cada vez son más los equipos masculinos y femeninos que comparten estadios y eso lo demanda la propia competición que busca crecimiento y visibilidad. Es importante que se sepa que nosotros pagamos por el uso, la parte proporcional de los gastos del estadio, que, a final de temporada, asciende a una cantidad significativa. Es evidente que jugar en el Estadio ha significado un plus para el equipo y para la afición que cada partido acude en mayor número a animar a las jugadoras, y a disfrutar de la élite del fútbol femenino, destacando la presencia de muchas niñas y niños en edad infantil acompañados por sus familias”.
-La llegada de un director deportivo como Jordi Torres ha sido clave en todo lo referente a la planificación deportiva del club.
“La incorporación de Jordi Torres ha sido muy positiva para el club. En las doce campañas anteriores éramos los directivos quienes decidíamos en materia de fichajes y, la verdad, es que era una tarea y responsabilidad que nos estaba agotando y desbordando. Su llegada me ha ayudado muchísimo a mí y al club en general, pues he podido dar un pasito al costado en esa parcela y ha sido Jordi quien se ha ocupado de todo lo relacionado con la faceta deportiva, no solo del primer equipo sino también de toda la cadena de filiales, es decir, de siete equipos. Su implicación ha sido total, no ha mirado día ni horarios y todo esto en un año de transición es muy difícil gestionarlo. Mucha culpa de los excelentes resultados obtenidos en la base ha sido de Jordi Torres, pues ha dedicado casi más tiempo a sacar la cantera adelante que al primer equipo. Es algo que tengo que decir abiertamente, porque considero que es justo que la gente sepa y valore el trabajo que ha realizado”.
-La temporada del primer equipo se puede calificar de sobresaliente. El listón está muy alto de cara a la próxima temporada.
“Es cierto que la temporada ha sido sobresaliente en todos los sentidos -deportivo, económico y social- pero eso no significa que nos podamos dormir y recrearnos en lo obtenido. La próxima temporada va a ser muy exigente y tenemos que estar preparados para intentar mantener el listón, algo que, a priori, va a resultar muy difícil ya que los rivales y la propia competición cada año presentan un nivel superior. Pero, como este equipo no renuncia a nada y soñar es gratis, vamos a salir a competir con la máxima ilusión cada partido, eso sí, con las ideas muy claras y sin olvidarnos de dónde venimos. El estar y disfrutar de la Primera División es un lujo y mantenernos en ella es nuestro objetivo irrenunciable. Después, la propia competición nos dirá cuál es nuestro sitio y a qué podemos aspirar, pero no podemos desviar la mirada de ese objetivo primordial para nosotros que es la permanencia, si lo hiciéramos sería un error”.
-El momento más complicado la pasada temporada para el club fue la repentina marcha de Eder Maestre y la llegada de Yerai Martin. La plantilla se adaptó al nuevo entrenador de manera inmejorable, porque apenas tuvo repercusión en los resultados del equipo. Todo lo contrario, aún se subió más el nivel.
“En toda empresa y un club de fútbol lo es, hay que tomar decisiones que todo el mundo no tiene por qué entender. Lo que sí tenemos claro es que desde fuera no van a influir en nuestras decisiones y, por consiguiente, en los destinos del club. Sabemos que hubo voces muy duras en nuestra contra, pero te puedo asegurar que tanto la directiva como yo tenemos la conciencia muy tranquila y, cuando se toma una decisión, se hace siempre pensando en lo mejor para la entidad; nosotros somos los que conocemos el día a día y te puedo asegurar que en este Club caprichos los justos. El tiempo es el único juez que no se equivoca y quien quita y da razones. En este caso resulta evidente que no hicimos ninguna locura con la incorporación de Yerai Martín y como prueba están los números de la segunda vuelta a pesar de tener las bajas de Amani, Aithiara y Carlota durante gran parte de la misma”.
-¿Qué líneas del equipo se van a reforzar?
“El director deportivo lleva tiempo trabajando en ello y te puedo asegurar que vamos a tener una plantilla muy competitiva. Ya se anunciaron los fichajes de Natalia Padilla, Ari Mingueza y Marina Martí, y en los próximos días habrá más novedades en ese sentido. La idea es que estos fichajes sean refuerzos importantes que nos ayuden a mejorar en todos los sentidos”.
-¿El inmediato futuro de Natalia Ramos es seguir de blanquiazul?
“Natalia lleva en el club desde los 14 años, sumando 12 temporadas, y esas cifras no están al alcance de cualquier jugadora. Te puedo decir que hoy por hoy Natalia seguirá vistiendo de blanquiazul la próxima temporada, lo que es una excelente noticia para todo el tinerfeñismo. Ella ha puesto de su parte y ha preferido rechazar ofertas importantes y seguir un año más con nosotros, lo que es de agradecer y poner en valor”.
-En el tema de la cantera todo está saliendo a pedir de boca.
“La cantera siempre ha sido una de las prioridades del club. Este año nos ha dado muchas alegrías, pues los equipos de la base han tenido excelentes resultados. En primera RFEF, que era muy difícil, no solo salvamos la categoría a falta de cuatro jornadas, sino que nos clasificamos para jugar el playoff de ascenso a la Liga F MOEVE, con rivales de la talla de Alavés, Valencia, Osasuna, Villarreal o los filiales del FC Barcelona y el Real Madrid. El equipo de Tercera RFEF hizo doblete, quedando campeón de Liga y Copa. El de Preferente, el Junior y el Infantil también quedaron campeones en sus respectivas categorías. Es para estar orgullosos del trabajo realizado por todos los estamentos del club y especialmente por los técnicos y coordinadores de la base”.
-Las niñas tienen un espejo donde mirarse que no es otro que Pola. Las puertas del primer equipo están abiertas de par en par si van progresando como futbolistas.
“La mayor satisfacción que puede tener un club de cantera es que sus jugadoras se formen como personas y futbolistas, y para ello hay que poner los medios adecuados para que puedan cumplir sus sueños y llegar al primer equipo. Esta temporada han debutado Pola y Jenny, y varias más han participado en convocatorias y en la dinámica del primer equipo. Aparte de ellas, han sido muchas las que han ido promocionando a los equipos de categoría superior en la cadena de filiales. Siempre digo que ganar es importante, pero aún más formarse, aprender y crecer. Estamos en el buen camino y, ojalá muchas de estas niñas puedan tocar la puerta de los equipos superiores, derribarlas y quedarse en ellos. Esa sería la mayor alegría que nos podrían dar”.
-A nivel institucional el club cuenta con innumerables apoyos de empresas tinerfeñas. Un trabajo arduo en la sombra que está resultado muy positiva para la economía del club.
“Estamos muy agradecidos tanto a las instituciones -Gobierno, Cabildo y Ayuntamientos de Adeje y Santa Cruz- como a los distintos patrocinadores que siempre nos ayudan y apoyan, como Egatesa entre otras empresas. Sin ellos la existencia y subsistencia de este Club no sería posible. Tengo que poner en valor el excelente trabajo que realizan en este sentido los miembros del Consejo de Administración y el departamento de Marketing, quienes no escatiman esfuerzos para lograr el mayor número de adhesiones posibles”.
-Otro de los activos del club es su Fundación.
“La constitución de la Fundación es un paso muy importante para el desarrollo y la vida del club. Esta herramienta nos permitirá acometer y desarrollar una serie de acciones que, como S.A.D., serían muy difíciles. Ya el Patronato presentó hace una semana en Adeje la memoria de distintas actividades realizadas y todos los que formamos parte del mismo estamos muy contentos y orgullosos del trabajo realizado, pues aparte de ayudar a las personas y fomentar la inclusión y la igualdad, hemos hecho felices a mucha gente acercándolas al fútbol femenino”.
-¿Cómo están las relaciones con la cúpula del CD Tenerife?
“Las relaciones son mucho mejores de lo que algunos quieren hacer ver. Mi relación, tanto con Rayco García como con el resto de los miembros del Consejo de Administración es de total respeto y colaboración. El CD Tenerife es nuestro buque insignia y, por consiguiente, nuestra referencia. Desde el consejo están realizando un gran trabajo y prueba de ello son los resultados obtenidos tanto en el plano deportivo como en el social. No es fácil reconducir la situación con la que se encontraron cuando llegaron a la entidad y han conseguido reordenarla en un tiempo récord. La próxima temporada va a ser exigente, pero también ilusionante, y espero y deseo que todos podamos disfrutar de los éxitos del equipo masculino en su regreso al fútbol profesional”.
-Por último, el comportamiento de la afición con el equipo ha sido extraordinario.
“Con respecto a la afición, solo tenemos una palabra: GRACIAS, con mayúsculas. El aumento de aficionados cada domingo en el Heliodoro ha sido increíble. Sin el apoyo de la afición todo sería mucho más difícil y hubiera sido imposible obtener los resultados logrados, tanto deportivos como sociales. Los datos emitidos por la LPFF nos sitúan como el segundo equipo en asistencia de aficionados, lo que es un dato para sacar pecho y que toda la Isla esté orgullosa del mismo. En el partido contra el Barça se logró un récord histórico con una asistencia de casi 12.000 espectadores, con una gran repercusión mediática. Notamos que cada vez es mayor el sentimiento de pertenencia de nuestros aficionados y esperamos que ese sentimiento se vea reflejado en nuestra campaña de abonos. Por lo que desde aquí animo a todos nuestros aficionados a que adquieran nuestro abono y que por precio muy económico pueden disfrutar de todos los partidos del primer equipo, y de todos los encuentros que disputen los filiales”.