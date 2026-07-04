Adiós a los juegos en disco para la PlayStation: Sony confirma el gran cambio para 2028 y lo que supone para los jugadores

Sony Interactive Entertainment ha puesto fecha al final de los discos físicos en los nuevos juegos de PlayStation. La compañía ha anunciado que dejará de producir discos para los títulos que se lancen en sus consolas a partir de enero de 2028. Desde entonces, los nuevos juegos estarán disponibles en PlayStation Store y en tiendas físicas, pero solo en formato digital.
El anuncio ha sido comunicado por Sid Shuman, director sénior de Comunicaciones de Contenido de Sony Interactive Entertainment. La empresa justifica la decisión por el cambio en los hábitos de consumo y por el avance del formato digital frente al soporte físico en la industria del entretenimiento.
Qué ha anunciado Sony
La medida afecta a los nuevos juegos que se lancen en las consolas PlayStation desde enero de 2028. A partir de esa fecha, Sony dejará de producir discos físicos para esos estrenos.
La compañía asegura que los nuevos títulos seguirán pudiendo comprarse tanto en PlayStation Store como en tiendas físicas. La diferencia es que, en ambos canales, el formato será digital.
Sony no concreta en el comunicado cómo se articulará esa venta digital en establecimientos físicos. No aclara si serán códigos de descarga, tarjetas digitales, cajas sin disco u otro sistema comercial.
Qué juegos no se ven afectados
El cambio no afecta a los juegos que ya se han lanzado en formato físico. Tampoco afecta a los títulos que lleguen antes de enero de 2028 y que tengan prevista una edición en disco.
Este punto es clave. Sony no anuncia la desaparición inmediata de todos los juegos físicos de PlayStation ni la retirada del catálogo ya publicado. La decisión se limita a la producción de discos para nuevos lanzamientos a partir de la fecha indicada.
Por tanto, los juegos físicos actuales quedan fuera de esta transición, según el comunicado oficial de la compañía.
Por qué Sony abandona el disco físico en nuevos lanzamientos
Sony Interactive Entertainment explica que la decisión responde a la evolución de las preferencias de los consumidores. Según la empresa, la industria del entretenimiento se aleja cada vez más de los discos físicos y avanza hacia el consumo digital.
La compañía considera que esta transición es una “evolución natural” para adaptarse a la forma en que la mayoría de su comunidad accede hoy a los videojuegos.
Sony también señala que este cambio le permitirá concentrar recursos en nuevas formas de acceso a los juegos. La empresa mantiene que los usuarios conservarán opciones sobre dónde comprar sus títulos, ya sea en tiendas físicas o a través de PlayStation Store.
Qué supone para los jugadores de PlayStation
La decisión marca un punto de inflexión para quienes siguen comprando juegos de PlayStation en disco. El formato físico ha permitido durante años conservar colecciones, prestar juegos, revenderlos o adquirirlos en el mercado de segunda mano.
El comunicado de Sony no entra en esos efectos. La compañía centra su explicación en la adaptación al consumo digital y en la continuidad de los canales de compra.
Lo que sí queda claro es que, desde enero de 2028, los nuevos lanzamientos de PlayStation dejarán de producirse en disco físico. El cambio no será inmediato para todo el catálogo, pero sí fija una fecha concreta para el final del soporte físico en los futuros estrenos.
Sony cierra su comunicación agradeciendo el apoyo de los jugadores y reafirmando su compromiso de ofrecer una experiencia de juego excepcional. La transición, sin embargo, abre una nueva etapa para PlayStation y para el papel del formato físico en las consolas.