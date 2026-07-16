Susto en el Cook Music Fest de Tenerife: Ivy Queen detiene su concierto tras el desmayo de una espectadora

La primera jornada del Cook Music Fest 2026 en Santa Cruz de Tenerife se ha visto sacudida esta noche por un gran susto cuando la artista Ivy Queen ha interrumpido su actuación al desmayarse una mujer en las primeras filas. El público congregado en el puerto tinerfeño ha ovacionado la rápida reacción de la cantante puertorriqueña, que se ha negado a continuar hasta que la afectada fuera asistida.
El incidente se produjo durante la noche de este jueves, 16 de julio, en el arranque de la tercera edición del festival en la capital de la Isla. La llamada “Reina del Reguetón” se percató desde el escenario de que una espectadora de la zona delantera se había desvanecido.
De inmediato, se detuvo la música y la artista exigió la entrada de los servicios sanitarios mientras los asistentes coreaban su nombre en señal de agradecimiento por su implicación.
Este gran festival de música latina e internacional, que se celebra en el recinto portuario de la capital tinerfeña entre el 16 y el 18 de julio, prevé congregar a decenas de miles de personas durante sus tres días de duración.
El emotivo homenaje de Farruko a Venezuela
En el concierto previo, el cantante Farruko protagonizó un conmovedor instante al arrancar su espectáculo solicitando un minuto de silencio por las víctimas de los recientes terremotos que han afectado a Venezuela.
El público tinerfeño respetó el silencio de forma unánime en un gesto de profunda solidaridad.
Cabe recordar el histórico vínculo que une a Canarias con el país sudamericano, tradicionalmente denominado por los isleños como la “novena isla” debido a los estrechos lazos migratorios y familiares que unen a ambas tierras.