Tacoronte: sede de la memoria viva del sector primario

Arturo Hernández Torres empezó a podar vides en las huertas de su padre a los 7 años y hoy cuida con esmero la que muchos consideran la parra más grande de Canarias, una joya vegetal que le sigue regalando abundantes cosechas.
A pocos kilómetros, Miguel Izquierdo Álvarez llama con maestría a sus ovejas, a quienes el instinto les hace ver el peligro que les puede acechar “y son más listas que muchos humanos”. Empezó en el pastoreo siendo un niño, junto a su padre, caminando descalzo, porque en su casa no había dinero para comprar zapatos.
Una realidad compartida con Francisca Hernández, conocida por sus vecinos como ‘Lola’, integrante de una familia de diez hermanos que ayudaba en las actividades cotidianas como el traslado del millo y a quien los pies “se le ponían duros como piedras” por estar siempre sin calzado.
Para Nieves Estévez, el pan no tiene secretos pero reconoce que el oficio ha cambiado mucho, mientras que Rosario Romero González ‘Charo’, nacida en El Pris, defiende que el valor de la pesca artesanal, una labor arraigada en sus raíces pero históricamente poco valorada.
A Alfonso Ferrer Llanos lo sedujo la imprenta aunque tenía todas las papeletas para dedicarse a la banca. Conoció en La Laguna a María de los Ángeles Tavío y juntos decidieron iniciar una aventura empresarial en Tacoronte, municipio en el que a día de hoy siguen residiendo y donde montaron una imprenta que fue un referente.
Estos son solo algunos maestros y maestras que forman parte de la memoria viva del sector primario pero hay otros que también se incluyen en el libro Homenaje a los oficios tradicionales de Tacoronte, editado por el Ayuntamiento y que tiene como protagonistas a 21 hombres y mujeres vinculados al sector primario y reconocidos en los últimos tres años por el trabajo y la labor que desarrollaron para mantener vivas las tradiciones.
A través de sus historias, vivencias y recuerdos, esta publicación pone en valor un patrimonio invisible, “que no siempre se conserva en los documentos, pero que permanece en las manos, en la palabra y en la memoria” de todos ellos, asegura su autor, el periodista Zenaido Hernández.
Luis Miguel Machado Martín, Manuel Hernández Hernández, Valentín Izquierdo Álvarez, José Almenar Fuentes, Carmen Nieves Francisco Machín, Dácil Mazuela Repetto, Javier Reyes Barroso, Margarita Pérez Díaz (Margara), Eladio Abreu Acevedo, Francisco Barroso Alonso, Fernando y Ángel Méndez Guanche, Guillermo Eloy Herrera y Nieves Noda García, son los otros nombres de personas que entre los años 2023 y 2025 fueron homenajeadas por el Consistorio, “una generación que levantó el municipio con esfuerzo, sabiduría y compromiso”, afirma Hernández.
Desde Agua García hasta El Pris, pasando por Hoya Manzaneros, Barranco Las Lajas o San Juan, todos ellos dedicaron años de trabajo a la agricultura, ganadería, pesca, la viticultura y otras actividades artesanales como la cerrajería y la panadería.
La vinculación de Zenaido Hernández con el municipio comenzó en los años 90 del pasado siglo, cuando fue destinado como agente de extensión agraria, un organismo que pertenecía al Ministerio de Agricultura, luego se transfirió al Gobierno de Canarias y por último, a los cabildos.
Allí tuvo la suerte de vivir “momentos tan especiales” como la creación del Mercadillo del Agricultor, promovido desde la misma agencia, para que los agricultores pudieran vender directamente sus productos, convirtiéndose en un punto de referencia “y en la madre y el padre de todos los mercados del agricultor en Tenerife”.
“Éramos dos compañeros, Mariano López Arias, que es muy recordado porque es un hombre que hizo muchísimo por el viñedo, y yo”, recuerda.
También se pusieron en marcha las semanas vitivinícolas, “que son las precursoras de la recuperación del sector, convirtiendo a la Alhóndiga de Tacoronte en el epicentro del debate vinícola de Canarias. Allí se introdujo el embotellado, la mejora de cultivos y técnicas de elaboración más cuidadosas, atrayendo al municipio a expertos nacionales e internacionales. Además, desde ese mismo espacio se promovió la recuperación de las papas antiguas.
El tacorontero más ilustre
En todo este proceso, Zenaido Hernández recuerda especialmente a Vicente Rodríguez Infante, a quien define como “el tacorontero más ilustre de estas últimas décadas, porque era un hombre sabio, emprendedor y muy preocupado por las cosas del municipio y de Canarias y fue él quien puso en marcha estas iniciativas a nivel ciudadano con una dedicación generosa”, apunta.
Debido a los estrechos vínculos que ha mantenido desde entonces con el municipio, el área de Sector Primario del Ayuntamiento le encomendó este libro homenaje que aceptó encantado.
Fue presentado el pasado 9 de julio por la alcaldesa, Sandra Izquierdo, y el concejal de Transición Ecológica, Sector Primario, Parques y Jardines, y Montes, Iván Hernández. La cita se llevó a cabo en la sala Óscar Domínguez de la Casa de la Cultura, con el respaldo de la Asociación de Ganaderos de Tenerife y bajo la atenta mirada de homenajeados, familiares y vecinos interesados en conocer esta nueva recopilación, cuyo prólogo ha estado a cargo del periodista y editor de Diario de Avisos, Lucas Fernández.
Durante su intervención, la alcaldesa recordó que “los pueblos que conocen y respetan su historia son también los pueblos que mejor preparan su futuro”, además de matizar que “los oficios tradicionales han sido durante generaciones una pieza fundamental en la construcción de la identidad de Tacoronte.
Una identidad reforzada
Hoy, esa identidad no solo sobrevive en las páginas de este libro, sino que se refuerza a través de instituciones clave. A la histórica Alhóndiga- que actualmente funciona como espacio cultural, y al Mercadillo del Agricultor se suman la Escuela de Capacitación Agraria y el Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife (CCBAT), cuyo objetivo es recuperar y conservar los cultivos autóctonos de Tenerife. Muy cerca se encuentra también el Instituto de Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), ubicado en Valle de Guerra, en el municipio vecino de La Laguna. “Tacoronte es, por así decirlo, el punto de referencia del sector agrario”, subraya Zenaido Hernández.
La profesionalización del sector, unida a la memoria de las personas que forman parte de este libro, convierten al municipio en el corazón y la sede viva del sector primario en la isla.
Las historias de estos 21 protagonistas son un ejemplo para las nuevas generaciones que hoy deciden emprender en el campo o apostar por los oficios tradicionales y que recogen este testigo con una gran ventaja: combinar el cariño por la tierra que aprendieron de sus mayores con la innovación y las nuevas técnicas que ofrecen centros como el CCBAT o el ICIA. Al rescatar sus recuerdos y sus vivencias, el Ayuntamiento impulsa que ambas actividades se mantengan durante muchos años.
El tacorontero más ilustre
En todo este proceso, Zenaido Hernández recuerda especialmente a Vicente Rodríguez Infante, a quien define como “el tacorontero más ilustre de estas últimas décadas, porque era un hombre sabio, emprendedor y muy preocupado por las cosas del municipio y de Canarias y fue él quien puso en marcha estas iniciativas a nivel ciudadano con una dedicación generosa”, apunta.
Debido a los estrechos vínculos que ha mantenido desde entonces con el municipio, el área de Sector Primario del Ayuntamiento le encomendó este libro homenaje que aceptó encantado.
Fue presentado el pasado 9 de julio por la alcaldesa, Sandra Izquierdo, y el concejal de Transición Ecológica, Sector Primario, Parques y Jardines, y Montes, Iván Hernández. La cita se llevó a cabo en la sala Óscar Domínguez de la Casa de la Cultura, con el respaldo de la Asociación de Ganaderos de Tenerife y bajo la atenta mirada de homenajeados, familiares y vecinos interesados en conocer esta nueva recopilación, cuyo prólogo ha estado a cargo del periodista y editor de Diario de Avisos, Lucas Fernández.
Durante su intervención, la alcaldesa recordó que “los pueblos que conocen y respetan su historia son también los pueblos que mejor preparan su futuro”, además de matizar que “los oficios tradicionales han sido durante generaciones una pieza fundamental en la construcción de la identidad de Tacoronte.
Una identidad reforzada
Hoy, esa identidad no solo sobrevive en las páginas de este libro, sino que se refuerza a través de instituciones clave. A la histórica Alhóndiga- que actualmente funciona como espacio cultural, y al Mercadillo del Agricultor se suman la Escuela de Capacitación Agraria y el Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife (CCBAT), cuyo objetivo es recuperar y conservar los cultivos autóctonos de Tenerife. Muy cerca se encuentra también el Instituto de Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), ubicado en Valle de Guerra, en el municipio vecino de La Laguna. “Tacoronte es, por así decirlo, el punto de referencia del sector agrario”, subraya Zenaido Hernández.
La profesionalización del sector, unida a la memoria de las personas que forman parte de este libro, convierten al municipio en el corazón y la sede viva del sector primario en la isla.
Las historias de estos 21 protagonistas son un ejemplo para las nuevas generaciones que hoy deciden emprender en el campo o apostar por los oficios tradicionales y que recogen este testigo con una gran ventaja: combinar el cariño por la tierra que aprendieron de sus mayores con la innovación y las nuevas técnicas que ofrecen centros como el CCBAT o el ICIA. Al rescatar sus recuerdos y sus vivencias, el Ayuntamiento impulsa que ambas actividades se mantengan durante muchos años.