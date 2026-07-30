Tenerife Phe Festival completa su cartel con más de 30 artistas

Tenerife Phe Festival completa el diseño de su undécima entrega consolidando una visión donde convergen el indie, la electrónica de vanguardia y la creación contemporánea. Los próximos 4 y 5 de septiembre, el municipio de Puerto de la Cruz acogerá una cita avalada por su segunda posición autonómica en el informe Lo mejor de la cultura de la Fundación Contemporánea y por la renovación de la certificación de sostenibilidad otorgada por la auditoría británica A Greener Future (AGF).
El apartado musical desplegará una estructura de tres espacios. Las plataformas Heineken y Deichmann albergarán de forma alterna directos internacionales que incluyen debuts absolutos en las islas como los británicos Fat Dog y Getdown Services, acompañados por Ibibio Sound Machine con Eno Williams, Bodega, ARXX y Faeda. En el plano estatal e hispanoamericano destacan VVV [Trippin’ You], Rufus T. Firefly con su álbum Todas las cosas buenas, Carlos Ares presentando La boca del lobo, Barry B, EZEZEZ en alianza con The Spanish Wave, Natalia Doco y Ona Mafalda. El talento insular estará representado por Choclock, Xerach, Good Franco, Belice, Just Becca y Pequeña Alaska.
De forma ininterrumpida, el escenario Ron Guajiro Phe Club funcionará como pista dedicada a la cultura de baile. La jornada del viernes estará encabezada por Phil Hartnoll, cofundador de Orbital, junto al referente centroeuropeo Roman Flügel. El sábado tomarán el relevo Alexis Taylor, vocalista de Hot Chip, y el electroclash de Yung Prado, completando la oferta con las sesiones de Candela, Isla Sonido, Mostany, Emma Play & Mr. Paradise, Bobby Bob, El Chico & Jessy La Ley y La Brega.
El encuentro se complementa con la programación transversal del sello PheXperiences. La muestra Phe Gallery inaugurará su novena edición el 7 de agosto en el Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdahl (MACEW, Casa de la Aduana), comisariada por Beatriz Roca con 27 creadores emergentes entre los que figuran Kernel, Oihane de Felipe García, Magali Brincat o Marina Sunyer. La agenda paralela suma la sexta entrega del BMX Water Jump el viernes 4 de septiembre en el Muelle, el campeonato de Urban Sports el 4 y 5 de septiembre en el skatepark de San Antonio, las sesiones de Phe Yoga el sábado 5 y la propuesta enológica Phe Wine.
En el plano del compromiso comunitario, la organización canalizará ayuda humanitaria ante la crisis sísmica en Venezuela con una aportación fija de 2.000 euros y el 5 % de la recaudación por venta de entradas a través del Comité de Emergencia Español. Los abonos y localidades se encuentran disponibles en la plataforma tickety.es.
Programación por días
Espacios: Escenarios principales Heineken y Deichmann, escenario Ron Guajiro Phe Club y actividades del programa PheXperiences en el Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdahl (MACEW, Casa de la Aduana) y otras localizaciones del municipio.
Viernes, 4 de septiembre: Fat Dog, Ibibio Sound Machine, Rufus T. Firefly, Bodega, Barry B, ARXX, EZEZEZ, Xerach y Belice.
Sábado, 5 de septiembre: Getdown Services, Carlos Ares, VVV [Trippin’ You], Natalia Doco, Choclock, Ona Mafalda, Faeda, Good Franco y Just Becca.
Ron Guajiro Phe Club (4 y 5 de septiembre): Phil Hartnoll (Orbital), Alexis Taylor (Hot Chip), Roman Flügel, Yung Prado, Candela, Isla Sonido, Mostany, Emma Play & Mr. Paradise, Bobby Bob, El Chico & Jessy La Ley y La Brega.