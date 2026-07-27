Un terremoto de magnitud 3,1 sacude el volcán de Enmedio y se siente en Tenerife

Un terremoto de magnitud 3,1 se ha registrado este lunes, 27 de julio, en aguas situadas entre Tenerife y Gran Canaria, en el entorno del conocido como Volcán de Enmedio.
Según los datos publicados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el movimiento sísmico se produjo a las 16:57:51 horas UTC y tuvo su hipocentro a una profundidad de 27 kilómetros. El organismo lo localiza oficialmente en la zona Atlántico-Canarias, en las coordenadas 28.1131 de latitud y -16.2073 de longitud.
El temblor alcanzó una intensidad macrosísmica máxima de II en la escala EMS y el IGN recoge que fue sentido en Güímar, en Tenerife. Esta intensidad corresponde a un movimiento débil, que puede ser percibido por algunas personas, especialmente en reposo o en el interior de edificios, sin que normalmente ocasione daños.
Una de las zonas con mayor actividad sísmica de Canarias
El terremoto se ha producido en el canal que separa Tenerife y Gran Canaria, una zona conocida por registrar actividad sísmica de forma habitual y donde se encuentra el denominado Volcán de Enmedio, un edificio volcánico submarino.
El propio IGN explica que en este sector se encuentra la denominada falla de Enmedio, una estructura de unos 35 kilómetros de longitud situada muy próxima al volcán. Los terremotos registrados en esta falla son considerados de origen tectónico, según el organismo científico.
Además, la profundidad registrada este lunes encaja dentro del comportamiento habitual de la zona. El IGN señala que la mayoría de los terremotos localizados en la falla de Enmedio tienen sus hipocentros entre los 25 y los 35 kilómetros de profundidad.
Por tanto, pese a que el epicentro se encuentra junto a un edificio volcánico submarino, la sismicidad de este sector no debe interpretarse automáticamente como una señal de actividad eruptiva.
El IGN recuerda además que los parámetros de los terremotos publicados inicialmente pueden ser modificados posteriormente como consecuencia de la revisión continua de los datos sísmicos.