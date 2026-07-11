La Aemet prevé un cambio en el tiempo en Canarias: lloviznas y máximas de 28 grados

El tiempo en Canarias registrará este domingo intervalos nubosos y un ligero descenso de las temperaturas generales, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La jornada estará marcada por la baja probabilidad de lluvias débiles en el norte y zonas de interior, además de un cambio en el estado del mar por la noche.
Las temperaturas máximas bajarán de forma leve, especialmente en las zonas de medianías. En las capitales canarias, los termómetros oscilarán entre los 20 grados de mínima y los 28 de máxima, con vientos del nordeste de flojos a moderados.
Este ambiente suave en el Archipiélago contrasta con la situación meteorológica en el resto del territorio nacional. Mientras la península afronta avisos por altas temperaturas en la mitad de las comunidades autónomas y tormentas fuertes en el norte, las Islas mantendrán un clima atlántico estable con presencia de brisas en las costas orientadas al sur y al oeste.
Previsión meteorológica por islas
- Tenerife: Cielos poco nubosos en cumbres centrales y predominio de intervalos en el resto. No se descartan lluvias débiles en el nordeste de madrugada e interior de la Isla de día. Santa Cruz de Tenerife registrará entre 22 y 28 grados.
- Gran Canaria: Intervalos nubosos con posibles lloviznas débiles en el norte e interior de madrugada. Las máximas descienden en medianías del norte. Las Palmas de Gran Canaria tendrá entre 21 y 25 grados.
- Lanzarote y Fuerteventura: Intervalos nubosos al inicio que darán paso a cielos despejados por la mañana. Arrecife registrará una mínima de 20 grados y una máxima de 27, mientras que Puerto del Rosario oscilará entre los 20 y los 25 grados.
- La Palma, La Gomera y El Hierro: Predominio de intervalos nubosos con baja probabilidad de precipitaciones débiles en zonas de interior y del norte durante la primera mitad del día. En Valverde los termómetros marcarán entre 16 y 20 grados, la mínima más baja de la jornada.
Estado del mar y oleaje en Canarias
La Aemet prevé vientos del norte o nordeste con fuerza tres o cuatro en el mar, que podrán intensificarse de forma puntual en los canales entre las Islas de mayor relieve. Habrá marejadilla o marejada en las costas.
Además, un mar de fondo del noroeste generará olas de hasta dos metros de altura, que empezarán a dejarse sentir a partir de la noche de este domingo.