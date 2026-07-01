Quevedo estrena su tienda online y desata la novelería en minutos: ya hay productos agotados

La nueva tienda online de Quevedo ya está operativa desde este miércoles, 1 de julio de 2026, con una amplia selección de productos vinculados al artista grancanario. La apertura ha generado movimiento entre sus seguidores y varios artículos aparecen ya marcados como agotados.
El catálogo combina música, ropa, accesorios y objetos de coleccionismo. Entre los productos disponibles figuran vinilos, camisetas, sudaderas, pegatinas, pines, una toalla, un vaso y varios artículos relacionados con sus proyectos recientes, como Buenas noches, Gran Vía, El Baifo o referencias a LPGC.
Qué se puede comprar en la tienda online de Quevedo
La tienda incluye distintas versiones físicas del proyecto Buenas noches. Aparece el vinilo estándar, con un precio de 20 euros, y una edición especial en vinilo, marcada a 44,95 euros. Ambas figuran como agotadas en la página.
También se muestra el CD Buenas noches, a 20,99 euros, y el CD Donde quiero estar, a 18,99 euros. Este último aparece igualmente con el distintivo de agotado, según se observa en las imágenes de la tienda.
La línea textil es una de las partes más amplias del lanzamiento. Hay camisetas con referencias directas a canciones y símbolos asociados al artista, como la camiseta Buenas noches roja, por 34,99 euros; la camiseta Gran Vía negra, por 27,99 euros; la camiseta I love BN blanca, por 27,99 euros; o la camiseta Quevedo Buenas noches negra, a 34,99 euros.
También aparecen camisetas vinculadas al universo canario del cantante, como la camiseta 8 estrellas, a 34,95 euros; la camiseta Al golpito, a 32,95 euros; la camiseta básica Quevedo blanca y gris, ambas a 30 euros; la camiseta El Baifo Game, a 32,95 euros; la camiseta Mojo Scandic, a 32,95 euros; y la camiseta Somos costeros, a 34,95 euros.
Sudaderas, accesorios y productos agotados
La tienda online de Quevedo también incluye sudaderas con precios más elevados. Entre ellas aparecen la sudadera Buenas noches gira, a 74,99 euros; la sudadera Buenas noches negra, a 79,99 euros; la sudadera DQE beige, a 70 euros; la sudadera LPGC 2023 blanca, a 70 euros; y la sudadera con capucha LPGC You Know azul, también a 70 euros.
En la sección de accesorios destacan el bolso 8 estrellas, con un precio de 29,95 euros; el Buenas noches notebook, a 17,99 euros; el pack de pegatinas LPGC.YK, a 10 euros; el pack Stickers El Baifo, a 14,95 euros; los pins LPGC.YK, a 10 euros; el pack de stickers Buenas noches, a 9,99 euros; la toalla 8 estrellas, a 32,95 euros; y el vaso de tubo Ni borracho, a 10,95 euros.
La apertura de la tienda llega después de una etapa de fuerte exposición pública para el artista canario, que ha mantenido una actividad destacada en los últimos meses con nuevos lanzamientos, conciertos y referencias constantes a Canarias en su imaginario musical y visual.
El tirón de Quevedo entre sus seguidores
El interés por la tienda se refleja en que varios productos aparecen ya sin disponibilidad. Se observan etiquetas de agotado en artículos como los vinilos de Buenas noches, el bolso 8 estrellas, el CD Donde quiero estar, la sudadera Buenas noches negra, la sudadera DQE beige, la sudadera LPGC 2023 blanca, la sudadera LPGC You Know azul y el vaso de tubo Ni borracho, entre otros productos.
La tienda refuerza además la conexión de Quevedo con su público canario. Las menciones a LPGC, las 8 estrellas, el “baifo” o expresiones como Al golpito convierten el catálogo en algo más que una venta de merchandising: también funciona como una extensión de la identidad que el artista ha construido alrededor de sus canciones.
Por ahora, la página muestra un catálogo amplio y con precios que van desde los 9,99 euros del pack de stickers Buenas noches hasta los 79,99 euros de la sudadera negra del mismo proyecto.