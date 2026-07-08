Luz verde a la transformación del entorno del Mercado de África en Santa Cruz por 3,1 millones

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha aprobado en Junta de Gobierno el proyecto para acondicionar las calles aledañas al Mercado de Nuestra Señora de África. La obra se dividirá en dos fases, de nueve meses de duración cada una, con una inversión de 3,1 millones de euros.
La fase 1 abarcará las calles Darias y Padrón y la calle de Bethencourt y Molina, así como la rampa de acceso y las zonas de terrazas. Se priorizará el mantenimiento del acceso de mercancías y la accesibilidad a las viviendas. La siguiente fase se centrará en la Rambla y sus conexiones, marcada en la calle José Manuel Guimerá e incluyendo la rambla central, las calzadas laterales y las zonas de estacionamiento y quioscos.
Se proyecta una plataforma única sin bordillos ni desniveles, integrando en este espacio el carril de bajada de la avenida José Manuel Guimerá. Mientras, en la trasera de la recova se eliminará la escalinata para ser sustituida por una gran rampa accesible y ajardinada