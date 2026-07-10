Indignación por un nuevo acto vandálico en Las Verónicas: turistas lanzan patinetes eléctricos al barranco

Un vídeo difundido en redes sociales está generando una oleada de críticas después de mostrar a varios turistas lanzando patinetes eléctricos hacia el barranco de Troya, en la zona de Las Verónicas, en el municipio tinerfeño de Arona.
Las imágenes, que se han compartido con rapidez durante las últimas horas, recogen el momento en el que varias personas arrojan los vehículos desde la vía pública hacia el cauce, ante la presencia de otros jóvenes.
La escena ha provocado numerosas reacciones de rechazo entre los vecinos, que califican lo ocurrido como un acto vandálico y reclaman que se identifique y sancione a los responsables
Entre los comentarios publicados también se cuestiona el impacto que este tipo de conductas puede tener sobre el mobiliario urbano, la seguridad y la limpieza de una de las principales zonas de ocio nocturno del sur de Tenerife.
No obstante, la difusión del vídeo ha reabierto el debate sobre los comportamientos incívicos en Las Verónicas y la necesidad de reforzar la vigilancia en este enclave turístico de Arona.