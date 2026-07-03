Unión histórica del sector primario de Canarias para preservar el Posei

El sector primario de Canarias presentó ayer una movilización conjunta sin precedentes de organizaciones agrarias, empresariales y pesqueras para defender el programa Posei, al que consideran “uno de los pilares que ha permitido que Canarias siga produciendo alimentos, mantenga vivo su paisaje agrario y conserve miles de empleos vinculados al sector primario”.
La iniciativa reúne a Asaga, COAG, Palca y UPA, junto a Asocan, Asprocan, Fedex y Tropican, además de cofradías de pescadores y la industria agroalimentaria. Bajo el lema Salvar el Posei: ¿Lo enterramos o lo salvamos?, la campaña busca trasladar el debate a la sociedad. El Posei es el instrumento europeo que compensa las desventajas estructurales de Canarias como región ultraperiférica: lejanía, insularidad, doble insularidad, altos costes y escasez de recursos. “Ha sido la única posibilidad de supervivencia para nuestra agricultura, ganadería y pesca”, afirman.
Impacto
El sector alerta de la propuesta de la Comisión Europea para el periodo 2028-2034, que plantea integrar este recurso en un “sobre nacional”. Esto implicaría que los fondos dejarían de gestionarse directamente desde Bruselas. “En esa disyuntiva el peso de Canarias no sería equiparable al de otras autonomías”, advierten.
Las entidades advierten de consecuencias en la cesta de la compra, el empleo y el territorio. “Si el Posei se debilita, habrá menos productos locales y serán más caros”, señalan, recordando que Canarias importa más del 60% de los alimentos. A su vez, subrayan el impacto laboral: “su declive significaría más paro y una economía más débil”. Y sobre el territorio, argumentan que “no solo producimos alimentos; también cuidamos el paisaje y el paisanaje”.
Reconocen que el Posei es poco conocido y buscan acercarlo a la ciudadanía. Para ello han creado la web salvarelposei.com y una campaña en redes sociales con testimonios y contenidos divulgativos. Además, impulsarán una agenda institucional con reuniones con eurodiputados, Comisión Europea y administraciones, así como mociones en ayuntamientos y cabildos. “El Posei debe mantenerse como un programa específico, con financiación propia y diferenciada”, defienden.