“Esto es la jungla”: la peligrosa imprudencia en la TF-1 que desata la indignación en Tenerife

Un nuevo vídeo difundido en redes sociales ha desatado la indignación ciudadana en Canarias al mostrar a dos personas circulando en un scooter eléctrico de movilidad reducida por el arcén de la autopista del sur de Tenerife (TF-1).
Las imágenes, grabadas desde otro vehículo, sitúan esta peligrosa infracción vial a la altura del municipio de Adeje, una de las principales zonas turísticas del sur de la Isla.
La imprudencia ha sido compartida este jueves por @cosa_famosa, un perfil de Instagram que publica situaciones singulares y sucesos que ocurren en el Archipiélago. “La autopista del sur está a otro nivel”, asegura en la publicación.
En la grabación se aprecia cómo los dos ocupantes transitan por el arcén de la vía rápida a bordo del pequeño vehículo motorizado, expuestos al tráfico de alta velocidad de la autopista.
Indignación y duras críticas
La publicación se ha vuelto viral en pocas horas, acumulando cientos de reacciones y comentarios que reflejan el malestar y la preocupación de los residentes por la seguridad vial en las carreteras isleñas. Gran parte de las críticas apuntan a la aparente condición de turistas de los infractores y a la percepción de impunidad ante este tipo de temeridades.
Entre las opiniones más destacadas de los usuarios de la red social se leen quejas directas como “si es que los guiris no tienen solución”, “esto aquí es la jungla…” o un rotundo “así nos va”.
Otros apelan directamente a la normativa de tráfico y a la necesidad de aplicar sanciones severas: “Las normas son iguales en todos los países europeos, si no sabéis leer no vengáis… a poner en peligro a todos”, señalaba un usuario, mientras otro añadía que “si les multaran y prohibieran la entrada a la isla verías tú cómo cambiaba la cosa”.
La sensación de desatención a las normas locales de convivencia también se hizo patente en comentarios que afirman que “estos vienen aquí y hacen lo que les da la gana y no pasa nada. Qué hartura de este tipo de gentuza”. Sin embargo, la advertencia más repetida se centra en el riesgo real de una tragedia en la TF-1: “Cuando maten a alguno por impacto de un vehículo, cambiarán las cosas”.
Prohibición de vehículos de movilidad reducida en autopistas
La Dirección General de Tráfico (DGT) prohíbe de forma taxativa la circulación de peatones, vehículos de movilidad personal (VMP) y ciclomotores —categoría en la que se encuadran estos dispositivos de movilidad reducida cuando no cumplen fines estrictamente peatonales en zonas habilitadas— por autopistas y autovías debido al grave riesgo de colisión y atropello.
Las sanciones por este tipo de infracciones pueden acarrear multas económicas de consideración por poner en peligro la seguridad del resto de conductores de la vía.