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Accidente ‘surrealista’ en el sur de Tenerife: todos se preguntan cómo acabó ese coche ahí

El vehículo, un turismo de color blanco, quedó con la parte delantera elevada y apoyada sobre una zona de rocas
Accidente 'surrealista' en Tenerife: ¿cómo acabó ese coche ahí?
Accidente 'surrealista' en Tenerife. | Cosa Famosa (Instagram)
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Un curioso accidente ha dejado este martes una imagen difícil de explicar a primera vista: un coche encaramado sobre varias piedras junto a un puente en el sur de Tenerife.

El vehículo, un turismo de color blanco, quedó con la parte delantera elevada y apoyada sobre una zona de rocas y escombros.

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La posición final del coche ha llamado la atención de varios usuarios en redes sociales.

El vídeo fue difundido este martes por Cosa Famosa, un popular perfil de Instagram dedicado a compartir imágenes y situaciones ocurridas en Canarias.

La publicación ha acumulado numerosos ‘me gusta’ y comentarios por la peculiar forma en la que quedó el automóvil.

Por el momento, no han trascendido las circunstancias concretas que provocaron el accidente.

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