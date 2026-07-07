Vicky Palma avisa sobre las próximas horas de calor en Canarias: “La temperatura más alta podría rondar los 40 grados”

Canarias afronta este martes, 7 de julio, otra jornada de calor intenso, con especial incidencia en medianías, zonas altas y áreas del sur y oeste de las Islas. La meteoróloga Vicky Palma ha advertido en Televisión Canaria de que la temperatura más alta del día “podría llegar a rondar los 40 grados”.
La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a un ambiente despejado, con calima ligera en altura durante toda la jornada y temperaturas en ascenso. En Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura se mantienen activos avisos naranjas por calor, mientras que el resto del Archipiélago permanece en aviso amarillo por temperaturas máximas.
“Hoy nos espera otro día de intenso calor, especialmente en medianías y zonas altas”, explicó Palma en la televisión autonómica. La meteoróloga señaló que las temperaturas más llevaderas se encontrarán en puntos costeros del norte de las islas de mayor relieve y en el oeste de Lanzarote y Fuerteventura.
Dónde hará más calor en Canarias
Según la predicción de la Aemet para este martes, se podrán alcanzar los 37 grados en medianías orientadas al sur de Gran Canaria y en el interior sureste de las islas más orientales. En el resto de zonas de interior, sobre todo en medianías del sur y oeste, se podrán registrar valores de 34 grados.
La Agencia no descarta que, de forma local, se alcancen los 40 grados en Gran Canaria. La previsión recoge que, salvo en los litorales del norte, se llegará o superará de forma generalizada el umbral de los 30-33 grados.
En zonas altas y medianías, especialmente las orientadas al sur y al oeste, las máximas superarán los 34 grados. En Lanzarote y Fuerteventura, el ascenso será más acusado, con valores que pueden situarse en torno a los 37 grados en puntos del interior sureste.
Calima ligera y noches por encima de 25 grados
La jornada estará marcada por cielos despejados y calima ligera, salvo por algunos intervalos de nubes bajas por debajo de los 300-500 metros en el norte de las islas montañosas y en los litorales del oeste de Lanzarote y Fuerteventura, sobre todo durante la noche.
El calor también se notará durante la madrugada. En las zonas más afectadas, las temperaturas nocturnas se mantendrán por encima de los 25-27 grados, lo que dificultará el descanso en medianías y áreas expuestas al episodio cálido.
En las capitales, la Aemet prevé una máxima de 27 grados en Las Palmas de Gran Canaria y de 33 grados en Santa Cruz de Tenerife.
Alerta por incendios forestales
El episodio de altas temperaturas coincide con la actualización de la alerta por riesgo de incendios forestales decretada por el Gobierno de Canarias. La medida afecta a toda la provincia occidental y a Gran Canaria desde las 12:00 horas del lunes, 6 de julio.
La Dirección General de Emergencias ha explicado que la decisión se adopta en función de la información facilitada por la Aemet y otras fuentes disponibles, dentro del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de Canarias.