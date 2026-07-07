La ola de calor en Canarias repuntará hoy y mañana: la Aemet aclara cuándo terminará

Las temperaturas seguirán subiendo progresivamente hoy y mañana para, a partir del jueves iniciar un suave descenso que será más notado el viernes. Pero estas próximas 48 horas (toda la jornada de hoy y mañana) serán duras, tanto de día como de noche. Ayer, las máximas en el Archipiélago se registraron en la localidad grancanaria de Las Tirajanas (37.8 grados) y el Llano de Los Loros, en La Laguna (37.2).
Este martes y el miércoles estarán en aviso naranja (riesgo alto) de la Agencia Estatal de Meteorología Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, mientras que se mantienen en amarillo (riesgo) Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Salvo en los litorales del norte, hoy y mañana se alcanzarán o superarán los 30 o 33 grados de forma generalizada, según la previsión de la Aemet, especialmente las zonas orientadas al sur y al oeste, que sobrepasarán los 34 grados y que en Gran Canaria alcanzarán los 37 sin descartar localmente los 40. En las zonas más afectadas las temperaturas nocturnas se mantendrán por encima de 27 grados.
Ya el jueves, la ola de calor empieza a aflojar, pero las temperaturas seguirán estando por encima de lo normal. Las máximas iniciarán un ligero descenso, que podrá ser notable en zonas de interior, aunque probablemente se llegará a los 30 grados de forma generalizada, excepto en los litorales del norte, que serán las zonas más frescas. El viernes continuará la suave caída de las temperaturas y se espera que vuelva el verano normal, es decir, el calor propio del mes de julio.
Riesgo forestal por la ola de calor
El Cabildo de Tenerife actualizó ayer las medidas extraordinarias de grado 1 para la prevención de incendios forestales, ampliando su aplicación a toda la zona de riesgo ante la evolución de las condiciones meteorológicas.
Así, queda prohibido realizar fuego en el exterior, incluidas hogueras, barbacoas, fogones o cocinas de gas. También se prohíbe fumar en áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, pistas y senderos forestales, carreteras, miradores y otras infraestructuras de uso público situadas en la zona de riesgo, así como las exhibiciones pirotécnicas y el uso de maquinaria o herramientas que puedan generar chispas.
El Cabildo de La Gomera instó ayer a la población a extremar la precaución ante este repunte de calor, evitando cualquier acción que pueda desencadenar un incendio. La institución insular ha adoptado una serie de medidas preventivas y restrictivas en toda la isla, a excepción de aquellas zonas del norte de los municipios de Agulo, Hermigua y Vallehermoso situadas por debajo de los 400 metros de altitud.
Así, ha decretado la prohibición de realizar fuego en áreas exteriores mediante hogueras, fogones, barbacoas y hornos de leña. Esta medida se extiende al uso de fogones en las áreas recreativas ubicadas en el entorno forestal que carezcan de medidas de seguridad, como matachispas.
Asimismo, se prohíbe el desarrollo de quemas de restos vegetales o forestales y el uso de maquinaria que provoque chispas, junto a las exhibiciones pirotécnicas en zonas de riesgo de incendio.
El Cabildo de El Hierro activó ayer su Plan Insular de Emergencias ante la situación de riesgo de incendios forestales, por lo que se procedió al cierre y prohibición al tráfico de algunas vías y fogones de áreas recreativas forestales, entre ellas las de la Hoya de El Morcillo y Hoya de El Pino, informó la institución.
La provincia de Cáceres marcó ayer 43,5 grados, la máxima del país
Las temperaturas en la Península tampoco dan tregua. Ayer, la máxima se registró en Serradilla (Cáceres), donde los termómetros marcaron 43,5 grados. Las máximas no experimentarán grandes cambios hasta el jueves, con máximas de 42 grados en el sur y noches tórridas en puntos del Mediterráneo y del interior, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo. No obstante, el calor intenso continuará durante prácticamente toda la semana.
Hoy y mañana las lluvias serán escasas, aunque crecerán nubes de evolución de las que podrán caer algunos chubascos aislados que tendrán poca lluvia, pero rayos, lo que incrementará el peligro de incendios.
Además, se sobrepasarán los 38 y 40 grados en amplias zonas del este peninsular, del archipiélago balear, de la meseta norte y también en el centro y sur de la Península, indicó el portavoz de Aemet.