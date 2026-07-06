Tenerife se conecta directamente con Canadá: Air Canada operará cuatro vuelos semanales a Toronto y Montreal

Tenerife contará por primera vez con una conexión aérea directa con Canadá a partir del próximo mes de octubre. La compañía Air Canada operará cuatro vuelos semanales entre el Aeropuerto de Tenerife Sur y las ciudades de Toronto y Montreal durante la temporada de invierno, reforzando la conectividad internacional del Archipiélago.
El Cabildo de Tenerife informó este lunes de este nuevo acuerdo estratégico para captar al turismo norteamericano. La ruta contempla dos frecuencias semanales con Toronto y otras dos con Montreal. Esta operativa establece un enlace clave de entrada con el mercado de América del Norte, un perfil de visitante de alto valor adquisitivo para la economía local.
La presentación oficial contó con el vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso; el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, José María Sanabria; y la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani. Por parte de la aerolínea asistieron Margaret Skinner, directora sénior para EMEA (Europa, Oriente Medio y África), y José Blázquez, gerente de ventas en España.
Cómo serán las nuevas rutas directas con Air Canadá
La aerolínea canadiense empleará en estas rutas su nuevo modelo de avión Airbus A321XLR. Este aparato de fuselaje estrecho está diseñado para trayectos de largo alcance con mayor eficiencia de combustible. Ofrecerá una capacidad de 182 pasajeros por trayecto, distribuidos en 14 asientos de clase ejecutiva (Signature Class) y 168 plazas en clase turista.
Lope Afonso destacó que este logro es la culminación de años de trabajo. “Estas conexiones directas refuerzan nuestro posicionamiento como un destino global, competitivo y de calidad”, afirmó el vicepresidente del Cabildo. El modelo busca atraer a un viajero interesado en la gastronomía, la cultura, el patrimonio y la naturaleza de la Isla.
Por su parte, Dimple Melwani señaló que Canadá y Estados Unidos muestran un interés creciente por los destinos atlánticos. El nuevo enlace aéreo no solo potenciará las vacaciones de invierno, sino que facilitará los viajes de negocios, los intercambios estudiantiles y las oportunidades para la industria audiovisual que opera en la provincia tinerfeña.
Un mercado al alza: las cifras del turismo norteamericano
Los datos oficiales confirman la tendencia al alza de este mercado. La Isla de Tenerife recibió durante el pasado año 2025 un total de 51.174 pasajeros procedentes de América del Norte. Si se desglosan las cifras de ese año, 7.130 viajeros llegaron desde Canadá y 44.044 lo hicieron desde los Estados Unidos. Las estadísticas actuales suponen el doble de los registros obtenidos antes de la pandemia, en 2019.
El crecimiento se mantiene firme en este año 2026. Entre los meses de enero y mayo, los aeropuertos tinerfeños ya sumaron 22.168 pasajeros norteamericanos. De ellos, 17.430 procedían de aeropuertos estadounidenses y 4.738 viajaron desde terminales de Canadá, consolidando a Toronto y Montreal como focos emisores principales junto a Calgary y Vancouver.