Luz verde a la Zona de Bajas Emisiones de Santa Cruz de Tenerife: límites, horarios y quiénes podrán entrar

El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado este viernes la ordenanza reguladora de la nueva Zona de Bajas Emisiones (ZBE). La normativa ha salido adelante con los votos a favor del Grupo de Gobierno (CC y PP) y del concejal no adscrito Juan Manuel Hermoso, la abstención del PSOE y el rechazo de Vox.
El texto definitivo incorpora 15 de las 30 alegaciones presentadas por la ciudadanía y colectivos para precisar aspectos técnicos y garantistas del área restringida.
La medida se enmarca en un plan integral de movilidad financiado con 12 millones de euros de los fondos europeos Next Generation. Esta partida incluye también la compra de 11 guaguas eléctricas, la instalación de puntos de recarga, la remodelación de las calles Imeldo Serís y La Rosa, y el despliegue de la red de movilidad personal en la capital.
Mapa del perímetro y horarios de restricción
El área delimitada como ZBE abarca el casco histórico y comercial de la capital. Queda fijada en el cuadrante interior comprendido entre el Barranco de Santos, la calle Méndez Núñez, la calle San Isidro y la avenida de Anaga. Las vías que marcan el límite exterior quedan exentas de las limitaciones.
Las restricciones de circulación se aplicarán de lunes a sábado, en horario de 07:00 a 20:00 horas.
La prohibición de acceso afectará exclusivamente a dos tipos de vehículos:
- Gasolina: turismos matriculados antes del 1 de enero de 2001.
- Diésel: turismos matriculados antes del 1 de enero de 2006.
El resto de vehículos con distintivo ambiental o matriculados con posterioridad a esas fechas podrán circular sin limitación por el perímetro interior.
Exenciones automáticas y Registro Municipal
El Ayuntamiento ha articulado un sistema de excepciones para facilitar el acceso a la zona regulada. A través del Registro Municipal de Vehículos —o por estar de alta en el padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (rodaje)—, tendrán acceso garantizado los residentes empadronados dentro de la ZBE con coches en propiedad, renting, leasing o de sustitución.
Asimismo, quedan exentos de forma automática los vehículos para el traslado de personas con movilidad reducida (PMR), taxis, transporte público regular, servicios de emergencia, vehículos de salud, seguridad, servicios limpiezas, suministros, grúas y auxilio en carretera.
También libran la restricción los coches con matrícula histórica regulados por el Real Decreto 895/2024.
Criterios de renta, garajes, colegios y talleres
Para los casos no contemplados en el registro automático, el Consistorio habilitará un trámite de autorización gratuita.
En el plano social, se permitirá el acceso a propietarios con incapacidad económica (ingresos familiares inferiores a dos veces el IPREM), cuidadores de personas dependientes empadronadas dentro del área y familias numerosas residentes (con un máximo de dos coches por unidad).
También podrán solicitar la autorización los titulares o arrendatarios de plazas de garaje privadas dentro de la ZBE (hasta tres vehículos por plaza, sin uso simultáneo), abonados a parking públicos, clientes de talleres de reparación de la zona, coches comerciales de autónomos o empresas con local en el área, distribuidores de mercancías y transporte escolar.
Se incluyen además accesos puntuales a centros sanitarios, farmacias de guardia o 24 horas y autoescuelas del perímetro.
Remanentes presupuestarios y homenaje a Joan Margarit
En la misma sesión plenaria, la corporación ha dado luz verde de forma inicial a una modificación presupuestaria que movilizará más de 15 millones de euros del remanente municipal. Estos fondos se destinarán a reforzar inversiones en vivienda, infraestructuras, equipamientos deportivos, movilidad y mantenimiento de edificios.
En el apartado institucional, todos los grupos políticos han ratificado por unanimidad la concesión de honores a la figura de Joan Margarit Consarnau. En su memoria, el área donde se ubica el parque infantil dentro del parque García Sanabria pasará a denominarse Paseo Joan Margarit.