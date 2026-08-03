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Los 6 errores más peligrosos que debes evitar en plena ola de calor en Canarias

La autoprotección y el sentido común resultan determinantes para proteger la salud
Los seis errores más peligrosos que debes evitar en plena ola de calor en Canarias
Las altas temperaturas suponen un riesgo directo para toda la población. / DA
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El Gobierno de Canarias y la Dirección General de Emergencias piden a la población extremar las precauciones ante el episodio de calor sofocante que afecta al Archipiélago. Con registros que rozan los 40 ºC y la Isla de Gran Canaria en alerta máxima, las autoridades recuerdan los errores más frecuentes que deben evitarse para prevenir golpes de calor y emergencias.

La presencia de una masa de aire cálido y seco de origen africano, acompañada de calima en altura y fuertes rachas de viento, mantiene además activo el Plan INFOCA por riesgo de incendios forestales en cinco Islas. Ante esta situación, la autoprotección y el sentido común resultan determinantes para proteger la salud y el entorno natural.

Las altas temperaturas suponen un riesgo directo para toda la población, pero especialmente para colectivos vulnerables como personas mayores, menores de cuatro años, enfermos crónicos y quienes realizan trabajos al aire libre.

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Los principales errores que no debes cometer con calor extremo

Para evitar complicaciones de salud asociadas a las altas temperaturas, el área de Salud Pública y el 112 Canarias insisten en corregir hábitos cotidianos que pueden resultar peligrosos:

  • Hacer ejercicio intenso en horas centrales: evita salir a correr, hacer senderismo o realizar esfuerzos físicos en el exterior entre las 12:00 y las 17:00 horas, la franja de máxima radiación solar.
  • Dejar a personas o mascotas dentro del coche: nunca dejes a nadie en un vehículo estacionado, ni siquiera por unos minutos o a la sombra. El habitáculo alcanza temperaturas extremas en cuestión de minutos.
  • Esperar a tener sed para beber agua: la sensación de sed es un síntoma tardío de deshidratación. Ingiere agua de forma regular a lo largo del día aunque no sientas la necesidad inmediata.
  • Consumir alcohol, café o bebidas muy azucaradas: estas sustancias favorecen la pérdida acelerada de líquidos corporales y alteran los mecanismos naturales de termorregulación del cuerpo.
  • Ventilar la vivienda durante el día: abrir las ventanas en las horas más calurosas deja entrar el aire caliente del exterior. Lo adecuado es mantener persianas bajadas durante la jornada y ventilar de noche.
  • Ingerir comidas copiosas o muy calientes: apuesta por platos ligeros, frutas frescas y ensaladas que ayuden a reponer sales minerales sin recargar la digestión.

Prohibiciones severas en el monte por riesgo de incendios

Junto a la salud personal, la seguridad de las masas forestales es la otra gran prioridad. El riesgo de propagación de incendios es muy elevado a partir de los 400 metros de altitud en Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro.

Por ello, la normativa prohíbe de forma tajante el uso del fuego en zonas recreativas, tirar colillas desde vehículos, quemar rastrojos o emplear maquinaria agrícola y desbrozadoras que puedan generar chispas en terrenos forestales.

Ante la presencia de síntomas como mareos, dolor de cabeza o pulso acelerado, o bien ante cualquier avistamiento de humo en el monte, las autoridades instan a llamar inmediatamente al teléfono de emergencias 112.

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