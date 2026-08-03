Los 6 errores más peligrosos que debes evitar en plena ola de calor en Canarias

El Gobierno de Canarias y la Dirección General de Emergencias piden a la población extremar las precauciones ante el episodio de calor sofocante que afecta al Archipiélago. Con registros que rozan los 40 ºC y la Isla de Gran Canaria en alerta máxima, las autoridades recuerdan los errores más frecuentes que deben evitarse para prevenir golpes de calor y emergencias.
La presencia de una masa de aire cálido y seco de origen africano, acompañada de calima en altura y fuertes rachas de viento, mantiene además activo el Plan INFOCA por riesgo de incendios forestales en cinco Islas. Ante esta situación, la autoprotección y el sentido común resultan determinantes para proteger la salud y el entorno natural.
Las altas temperaturas suponen un riesgo directo para toda la población, pero especialmente para colectivos vulnerables como personas mayores, menores de cuatro años, enfermos crónicos y quienes realizan trabajos al aire libre.
Los principales errores que no debes cometer con calor extremo
Para evitar complicaciones de salud asociadas a las altas temperaturas, el área de Salud Pública y el 112 Canarias insisten en corregir hábitos cotidianos que pueden resultar peligrosos:
- Hacer ejercicio intenso en horas centrales: evita salir a correr, hacer senderismo o realizar esfuerzos físicos en el exterior entre las 12:00 y las 17:00 horas, la franja de máxima radiación solar.
- Dejar a personas o mascotas dentro del coche: nunca dejes a nadie en un vehículo estacionado, ni siquiera por unos minutos o a la sombra. El habitáculo alcanza temperaturas extremas en cuestión de minutos.
- Esperar a tener sed para beber agua: la sensación de sed es un síntoma tardío de deshidratación. Ingiere agua de forma regular a lo largo del día aunque no sientas la necesidad inmediata.
- Consumir alcohol, café o bebidas muy azucaradas: estas sustancias favorecen la pérdida acelerada de líquidos corporales y alteran los mecanismos naturales de termorregulación del cuerpo.
- Ventilar la vivienda durante el día: abrir las ventanas en las horas más calurosas deja entrar el aire caliente del exterior. Lo adecuado es mantener persianas bajadas durante la jornada y ventilar de noche.
- Ingerir comidas copiosas o muy calientes: apuesta por platos ligeros, frutas frescas y ensaladas que ayuden a reponer sales minerales sin recargar la digestión.
Prohibiciones severas en el monte por riesgo de incendios
Junto a la salud personal, la seguridad de las masas forestales es la otra gran prioridad. El riesgo de propagación de incendios es muy elevado a partir de los 400 metros de altitud en Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Por ello, la normativa prohíbe de forma tajante el uso del fuego en zonas recreativas, tirar colillas desde vehículos, quemar rastrojos o emplear maquinaria agrícola y desbrozadoras que puedan generar chispas en terrenos forestales.
Ante la presencia de síntomas como mareos, dolor de cabeza o pulso acelerado, o bien ante cualquier avistamiento de humo en el monte, las autoridades instan a llamar inmediatamente al teléfono de emergencias 112.