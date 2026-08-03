El calor no dará tregua este lunes en Canarias: se rozarán los 40 grados

Canarias afronta este lunes, 3 de agosto, una jornada sofocante con termómetros que rozarán o superarán los 40 ºC en varios puntos del Archipiélago. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos despejados con calima en altura y viento fuerte, en un día marcado por la alerta máxima decretada en Gran Canaria.
El Gobierno de Canarias mantiene activa la alerta por temperaturas máximas en todo el territorio autonómico debido a la entrada de una masa de aire cálido y seco procedente de África. Asimismo, continúa vigente la alerta del Plan INFOCA por riesgo de incendios forestales en cinco de las Islas.
Este episodio de calor extremo afecta con especial dureza a las zonas de interior y a las medianías. Durante la noche, las temperaturas tampoco darán tregua a los vecinos, con mínimas que no bajarán de los 25 ºC a 28 ºC. La combinación de temperaturas elevadas, baja humedad y rachas de viento incrementa notablemente el riesgo de propagación de incendios a partir de los 400 metros de altitud.
Gran Canaria rozará los 40 grados en cumbres y medianías
En la provincia de Las Palmas, Gran Canaria vivirá el impacto más intenso de esta masa de aire africano. Los termómetros superarán los 34 ºC en casi toda la Isla, salvo en las costas del norte. En las medianías del norte se alcanzarán los 37 ºC, mientras que en las cumbres y en las medianías del sur y el oeste se prevé superar la barrera de los 40 ºC.
En estas áreas elevadas de la Isla, las temperaturas nocturnas no descenderán de los 28 ºC, lo que complicará el descanso. Por su parte, en Las Palmas de Gran Canaria las marcas se moverán entre los 25 ºC de mínima y los 29 ºC de máxima. En Lanzarote y Fuerteventura, la Aemet anuncia cielos despejados con presencia de calima en capas altas de la atmósfera.
Máximas de 37 grados en las medianías del sur de Tenerife
Por su parte, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife el calor apretará con intensidad en las zonas de interior. Las medianías orientadas al sur de Tenerife registrarán máximas de hasta 37 ºC, mientras que en amplias áreas de medianías provinciales se sobrepasarán los 34 ºC a 35 ºC. En estas vertientes, las mínimas no bajarán de los 25 ºC.
De forma general, las temperaturas medias en la provincia occidental oscilarán entre los 23 ºC de mínima previstos en El Hierro y los 32 ºC de máxima en Tenerife. En la franja costera del nordeste se registrarán únicamente algunos intervalos de nubes bajas durante la noche.
Viento fuerte y alerta por incendios en cinco Islas
El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en los litorales sureste y oeste del Archipiélago, amainando hacia la tarde en la provincia oriental. En el extremo oeste de Tenerife no se descartan rachas puntualmente muy fuertes de madrugada y al final del día, mientras que en las cumbres predominará el viento flojo a moderado del este.
Ante este panorama meteorológico, la Dirección General de Emergencias insiste en la importancia de extremar las precauciones. La alerta por incendios forestales sigue vigente en El Hierro, La Gomera, La Palma, Tenerife y Gran Canaria, por lo que se pide a la población evitar cualquier actividad que pueda generar chispas en terrenos forestales.